Histoire. Dans les pas des bâtisseurs au théâtre antique de Lillebonne

Le théâtre romain de Lillebonne accueille l'exposition "L'art de bâtir sous l'Antiquité" jusqu'au 3 novembre 2025. Cette exposition dévoile les secrets des bâtisseurs d'édifices antiques.

Un nouvel échafaudage antique - tel qu'il existait à l'époque - est présenté. Il a été installé par les Fabri Tignvarii, association spécialisée dans la reconstitution de chantiers de constructions antiques. Cette immersion architecturale permet au public d'observer de près les techniques de construction romaines et l'évolution de l'un des édifices de spectacle les plus emblématiques du nord de la France.

Pratique. 14 rue Victor Hugo à Lillebonne. Accès gratuit.