Cherbourg. Un appel à témoin après un accident de trottinette, pour retrouver la femme qui a appelé les secours

Un accident avec une trottinette a eu lieu mercredi 26 novembre, vers 7h45, à Cherbourg. Il s'est produit sur la piste cyclable à hauteur du 144 rue des Flamands à Cherbourg.

Un homme de 46 ans retrouvé au sol

La victime est un homme de 46 ans qui a été retrouvé au sol. Il a été emmené à l'hôpital de Cherbourg. La police souhaite élucider les circonstances de cet accident, et lance donc un appel à témoin.

"Une dame s'est présentée chez un habitant afin de faire appel aux secours. Il est demandé à cette personne délicate, ou tout autre personne pouvant apporter des éléments, de bien vouloir prendre attache avec le commissariat de police au 02 33 88 76 76", explique la police. Il faut contacter le service de la brigade accident.