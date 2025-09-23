En ce moment Anxiety DOECHII
Cherbourg. Appel à témoins : la fillette de 9 ans a été retrouvée "saine et sauve"

Sécurité. Disparue depuis samedi 20 septembre de son domicile cherbourgeois, une petite fille de 9 ans a été retrouvée saine et sauve trois jours plus tard.

Publié le 23/09/2025 à 15h15, mis à jour le 23/09/2025 à 18h23 - Par Soline Grellier
La petite fille de 9 ans a été retrouvée saine et sauve le 23 septembre, trois jours après sa disparition. - Justine Carrère

Lundi 22 septembre, la police nationale de la Manche avait lancé un appel à témoins pour une fillette de 9 ans qui avait disparu dans des conditions inquiétantes. La petite fille avait disparu de son domicile cherbourgeois samedi 20 dans la soirée, le procureur de la république de Cherbourg avait évoqué la possibilité d'une fugue.

Pas de détails sur la nature de la disparition

Mardi 23 septembre en milieu de journée, la police a sobrement annoncé que l'enfant avait été retrouvée saine et sauve, sans donner plus de détails sur la nature de la disparition et les conditions dans lesquelles elle avait été retrouvée. Le procureur de Cherbourg ne s'est pas exprimé sur cette affaire depuis que la jeune fille a été retrouvée.

