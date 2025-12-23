En ce moment Where is my husband ? RAYE
Normandie. De la neige à Noël ? Des flocons sont annoncés dans la nuit du 24 au 25 décembre

Environnement. Et s'il neigeait cette année pendant Noël ? L'option est probable, à tel point que Météo France envisage la chute de quelques flocons sur certains départements normands dans la nuit du 24 au 25 décembre.

Publié le 23/12/2025 à 09h05, mis à jour le 23/12/2025 à 09h15 - Par Lilian Fermin
Et s'il neigeait à Noël ? Des flocons pourraient tomber sur la Normandie dans la nuit du 24 au 25 décembre. - Illustration

La magie de Noël pourrait prendre une tournure encore plus féerique en cette année 2025. Des flocons de neige sont susceptibles de tomber la nuit du Réveillon, alors que le père Noël entamera sa tournée. En tout cas, c'est une option solidement envisagée par Météo France, qui imagine une chute de neige sur une partie de l'Ouest du pays. Des villes comme Nantes, Rennes ou Tours sont concernées, tout comme le sud de la Normandie.

L'Orne principalement concernée ?

Pour le moment, cette "neige faible" est censée tomber dans la nuit entre le 24 et le 25 décembre. Les températures seront alors négatives, atteignant jusqu'à -3 degrés à Villers-en-Ouche et Verneuil-sur-Avre. D'après Météo France, les flocons pourraient tomber principalement dans l'Orne. Les secteurs d'Alençon, Domfront-en-Poiraie et Argentan sont concernés. Au réveil, les températures resteront dans le négatif, sauf près du littoral.

De la neige sur d'autres départements ?

Le spécialiste amateur Christopher Bribet de Météo Basse-Normandie imagine de la neige saupoudrant aussi le sud du Calvados et le sud-Manche. D'après lui, jusqu'à 3 centimètres de neige est possible sur les collines normandes. Une partie de l'Eure pourrait ainsi également être touchée.

Il ne s'agit bien sûr pour le moment que de prévisions, liées à un phénomène dit de "la goutte froide", qui peut encore évoluer. Les prochaines heures permettront d'affiner les prévisions, mais il est bien possible que certains Normands célèbrent Noël avec un paysage tout blanc !

