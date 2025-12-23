En ce moment Melodrama (feat Theodora) DISIZ
Manche. Imagine Dragons, ABBA… : un concert gratuit à la bougie organisé dans ce centre commercial

Loisir. Le centre commercial Les Eleis à Cherbourg accueille un concert gratuit à la bougie, de type "Candlelight", en février. Les places sont gratuites, mais limitées. Voici comment réserver.

Publié le 23/12/2025 à 09h57 - Par Julien Rojo
Les Eléis, centre commercial de Cherbourg, va accueillir un concert Candlelight fin février 2026. - Illustration

Le centre commercial Les Eleis à Cherbourg va se transformer… en salle de concert. Le site va accueillir un spectacle inédit samedi 28 février à partir de 20h30 un concert "privé", illuminé à la bougie. Cela se déroulera sur la scène située sous les escaliers automatiques. Des musiciens vont interpréter pendant une heure des morceaux d'Imagine Dragons, du groupe Abba et de l'univers de série La Chronique des Bridgerton. Ce concert est issu de la série de spectacles "Candlelight", de la société Fever. Plus de 150 villes ont reçu des concerts à travers le monde. "Accueillir Candlelight est un moment phare pour le centre. C'est un format prestigieux qui rassemble, surprend et crée un souvenir inoubliable pour nos visiteurs", s'exclame le directeur du centre commercial Stéphane Pinabel.

Comment réserver ?

Bonne nouvelle, ce concert est gratuit ! Attention, les places sont limitées à 175 personnes. Il faudra retirer son ticket gratuit à partir du vendredi 2 janvier depuis le site de l'organisateur (via ce lien).

Les spectacles se font avec des centaines de bougies.Les spectacles se font avec des centaines de bougies. - Fever

Galerie photos
Les spectacles se font avec des centaines de bougies. - Fever

