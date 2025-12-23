Seine-Maritime. 15 maisons France santé labellisées dans le département

C'est une volonté du gouvernement. Des maisons France santé sont déployées sur l'ensemble du territoire. Le réseau France santé vise à permettre à chaque Français d'accéder à une solution de santé en moins de 30 minutes et d'obtenir un rendez-vous médical sous 48 heures si son état de santé le nécessite. Parmi les critères retenus : garantir la présence d'un médecin et d'un infirmier dans la structure, une ouverture au moins 5 jours par semaine, des consultations sans dépassement d'honoraires, un rendez-vous dans les 48h et le service d'accès aux soins (SAS).

A lire aussi. Fécamp Caux Littoral. Un nouveau centre de santé devrait voir le jour pour 2027

La liste des 15 maisons

En Seine-Maritime, 15 maisons France santé viennent d'être labellisées.

Centre de santé intercommunal de Dieppe

Centre de santé intercommunal Fécamp

Centre de santé intercommunal de la communauté de communes de la Côte d'Albâtre

Centre Renfort / Centre hospitalier de Gournay-en-Bray

Equipe de soins primaires Couronnaise (Caen et alentours)

Maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) de Londinières

Maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) du Pays Neufchâtelois

Maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) Les Sapins (Haut de Rouen)

Maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) Saint-Eloi, à Rouen

Maison de santé pluriprofessionnelle universitaire (MSPU) – MSP – Jardin de Bléville

Maison de santé pluriprofessionnelle universitaire (MSPU) – MSP – Le Havre Nord-Est

Médicobus de Dieppe

Médicobus d'Yvetot

Pôle de santé libéral et ambulatoire (PSLA) Elbeuf Caudebec Seine-Santé (EC2S)

Pôle de santé libéral et ambulatoire (PSLA) Valmont Fécamp

En 2026, 130 millions d'euros seront alloués pour construire le réseau France Santé, avec l'objectif d'atteindre 2 000 structures labellisées mi-2026 au niveau national.