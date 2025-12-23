Seine-Maritime. 15 maisons France santé labellisées dans le département

C'est une volonté du gouvernement. Des maisons France santé sont déployées sur l'ensemble du territoire. Le réseau France santé vise à permettre à chaque Français d'accéder à une solution de santé en moins de 30 minutes et d'obtenir un rendez-vous médical sous 48 heures si son état de santé le nécessite. Parmi les critères retenus : garantir la présence d'un médecin et d'un infirmier dans la structure, une ouverture au moins 5 jours par semaine, des consultations sans dépassement d'honoraires, un rendez-vous dans les 48h et le service d'accès aux soins (SAS).
La liste des 15 maisons
En Seine-Maritime, 15 maisons France santé viennent d'être labellisées.
- Centre de santé intercommunal de Dieppe
- Centre de santé intercommunal Fécamp
- Centre de santé intercommunal de la communauté de communes de la Côte d'Albâtre
- Centre Renfort / Centre hospitalier de Gournay-en-Bray
- Equipe de soins primaires Couronnaise (Caen et alentours)
- Maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) de Londinières
- Maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) du Pays Neufchâtelois
- Maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) Les Sapins (Haut de Rouen)
- Maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) Saint-Eloi, à Rouen
- Maison de santé pluriprofessionnelle universitaire (MSPU) – MSP – Jardin de Bléville
- Maison de santé pluriprofessionnelle universitaire (MSPU) – MSP – Le Havre Nord-Est
- Médicobus de Dieppe
- Médicobus d'Yvetot
- Pôle de santé libéral et ambulatoire (PSLA) Elbeuf Caudebec Seine-Santé (EC2S)
- Pôle de santé libéral et ambulatoire (PSLA) Valmont Fécamp
En 2026, 130 millions d'euros seront alloués pour construire le réseau France Santé, avec l'objectif d'atteindre 2 000 structures labellisées mi-2026 au niveau national.
