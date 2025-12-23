Sud-Manche. Un accident fait trois blessés, dont une fillette de 11 ans

Les sapeurs-pompiers sont intervenus en milieu d'après-midi ce lundi 22 décembre à Saint-Aubin-de-Terregatte, dans le Sud-Manche. Deux véhicules sont entrés en collision à hauteur du lieu-dit Yvrande.

Transportés à Avranches

Quatre personnes sont impliquées dans le choc d'après le bilan des secours. Trois personnes présentes des blessures, sans gravité. Parmi elles, une fillette de 11 ans, un homme de 63 ans et une femme de 55 ans. Ils ont tous les trois été redirigés vers l'hôpital d'Avranches par les pompiers.