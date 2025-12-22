Manche. Contournement sud-ouest de Cherbourg : la gauche départementale défend Jacques Coquelin, opposé au tracé

Les répercussions du vote sur le tracé du contournement sud-ouest de Cherbourg du 12 décembre, continuent de déchirer les élus locaux. Le président du département Jean Morin a décidé de retirer la délégation aux finances à Jacques Coquelin. Le maire de Valognes avait voté contre le tracé proposé, mais n'était pas opposé au projet. Il conserve toutefois son poste de vice-président départemental. Le groupe de la gauche sociale et écologiste dit "prendre acte" de cette décision dans un document, lundi 22 décembre.

"Ce que la majorité, son président et le président du conseil départemental ont pris comme décision à l'encontre de Jacques Coquelin, suite à son positionnement, argumenté, sur un projet, dénature l'exercice du mandat de Conseiller départemental", détaille le groupe minoritaire. Ils avancent que les conseillers départementaux et les députés ont "une responsabilité individuelle qui, parfois, en conscience, amène à une liberté de vote". Les élus de gauche citent le fait que Philippe Gosselin, député des Républicains, ait voté pour le budget de la Sécurité sociale mardi 16 décembre, malgré des consignes inverses de son parti. "Il n'y a pas eu, pour autant, de sanctions", remarquent les élus de gauche. Ils regrettent cette action suite à "un positionnement transpartisan".

"La rupture plutôt que le compromis"

"Choisir la rupture plutôt que le compromis confirme que ce mandat ne porte pas et ne portera pas la transformation des pratiques que nous défendions", concluent les élus du groupe de gauche.