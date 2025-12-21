En ce moment Christina (feat. Myd) Lilly Wood & The Prick
Football - Coupe de France. Bayeux, Petit Poucet de la compétition, hérite de l'OM, Avranches de Strasbourg !

Sport. Ils pouvaient difficilement rêver mieux. Les joueurs du Bayeux FC, club de R1, la sixième division française, ont hérité de l'Olympique de Marseille en 16e de finale de la Coupe de France. Le match aura lieu dans le Calvados, samedi 10 ou dimanche 11 janvier.

Publié le 21/12/2025 à 21h22, mis à jour le 21/12/2025 à 21h24 - Par Lucien Devôge
Le Bayeux FC (R1) s'est qualifié pour les 16e de finale de la Coupe de France après sa victoire face à Blois samedi 20 décembre. - Bayeux FC

Ils l'ont peut-être rêvé, c'est désormais une réalité. Les joueurs et dirigeants du Bayeux FC, club de R1 qualifié pour les 16e de finale de la Coupe de France après sa victoire face à Blois samedi 20 décembre (2-1), affronteront l'Olympique de Marseille le samedi 10 ou dimanche 11 janvier.

Le tirage rêvé

Entre le club calvadosien, pensionnaire de la sixième division française et Petit Poucet de la compétition, et l'OM, ténor de Ligue 1, il y a un gouffre sur le papier. Mais les Bayeusains ont pris l'habitude de réaliser des gros coups dans cette édition 20225-2026 de la Coupe de France. Et quoi de mieux que l'OM (si ce n'est le PSG) pour réussir l'exploit ultime ?

Avranches face à un autre club de Ligue 1

Après les défaites du Havre face à Amiens (0-2) et de Dieppe face à Orléans (0-3), il ne reste, avec Bayeux, qu'un autre club normand en lice. Il s'agit d'Avranches, club de National 2, qui accueillera Strasbourg, club en forme de Ligue 1, également toujours dans la course en coupe d'Europe.

Reste à savoir où se joueront ces deux matchs, l'affluence devant être au rendez-vous.

