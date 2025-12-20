En ce moment Comme d'hab Joyce JONATHAN
Bonne table à Caen. Un repas de fêtes avant l'heure chez Roze

Economie. Ouvert en 2024 et aussitôt distingué, le restaurant Roze propose une "cuisine simple mais audacieuse".

Publié le 20/12/2025 à 17h00 - Par Elvire Alix
Bonne table à Caen. Un repas de fêtes avant l'heure chez Roze
Clémence Goupil et Alex Néel sont les chefs à la tête du restaurant Roze, ouvert en avril 2024.

Distingué par ses pairs quelques mois après l'ouverture en avril 2024, le restaurant Roze, à Mathieu, près de Caen, a également reçu un Bib Gourmand en 2025, qui récompense l'excellence et le bon rapport qualité-prix. Je décide donc de m'y rendre, comme un repas de fêtes de fin d'année avant l'heure, pour découvrir leur formule entrée-plat-dessert à 40 euros.

Une cuisine simple mais audacieuse

La carte se limite à quatre choix par catégorie - entrée, plat et dessert - un gage de fraîcheur et de qualité.

Je ne réfléchis pas longtemps avant de choisir en entrée les gnocchis à la purée de champignons, servis sur un lit de crème. A l'arrivée, je suis intriguée par leur forme : habituée aux gnocchis ronds, je découvre ici des petits cubes fondants, délicats, absolument délicieux. Une entrée qui éveille mes papilles et annonce une suite prometteuse.

Pour le plat principal, j'opte pour le poisson sauvage selon arrivage. Ce jour-là, il s'agit d'un lieu jaune très frais, pêché à la ligne en Bretagne moins de trois jours auparavant. "Ce qui compte pour nous, c'est vraiment la fraîcheur de la pêche, m'explique Alex Néel, cogérant. Et on achète toujours le poisson entier, pour être sûrs de la qualité."

Lieu jaune et chou-fleur rôti.Lieu jaune et chou-fleur rôti.

La qualité est en effet au cœur de la cuisine du couple qu'il forme avec Clémence Goupil. Après leur rencontre en école d'hôtellerie, ils se sont formés dans de grands restaurants parisiens avant de prendre la tête du salon de thé du Jardin Dior à Granville, puis de s'installer à Mathieu pour ouvrir leur propre établissement. "Ce qu'on aime, c'est une cuisine simple et lisible, mais tout de même audacieuse", résument-ils. Cette philosophie se retrouve parfaitement dans l'assiette : le chou-fleur rôti qui accompagne mon lieu jaune est relevé de plusieurs notes d'agrumes qui apportent fraîcheur et équilibre. En dessert, je choisis la "Pomme", un confit de pommes caramélisées posé sur un financier aux noix, un véritable régal !

Pratique. 4, rue Augustin Fresnel. Du mercredi au dimanche midi. Tel. 02 31 44 10 17.

