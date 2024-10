Mathieu. Leur cuisine séduit déjà un trophée Gault & Millau pour les gérants du restaurant Roze !

Nous n'avons à coup sûr pas fini d'entendre parler de ces deux-là. Alex Néel est originaire de la Manche, Clémence Goupil de l'Orne, et c'est près de Caen, à Mathieu, qu'ils ont décidé de s'installer pour ouvrir leur restaurant Roze il y a voilà six mois. Quelques assiettes plus tard, ils sont récompensés par le guide gastronomique Gault & Millau, qui fait d'eux les Jeunes Talents de Normandie pour son édition 2025.

"C'est une distinction qui veut dire 'vous êtes sur le bon chemin', donc on ne lâche rien et on continue", glisse Alex, 28 ans, qui pense avoir passé le cap le plus dur, celui des six mois, "difficile sur le plan physique, et psychologique". Sa compagne de 27 ans est "très contente", de ce trophée "surprenant." Les deux, qui cuisinent et pensent la carte ensemble, "pour mieux supporter la pression à deux", sont motivés à aller "au bout de leur rêve".

Pour les curieux, Roze c'est "une carte courte, avec une cuisine fraîche, de saison, lisible, et de saveurs". Et visiblement, c'est très bon !