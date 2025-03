Orne. "Retrouver les paysages du Perche dans les assiettes" : soutenus par le Gault&Millau, ils ouvrent leur restaurant

Vous avez peut-être déjà profité visuellement des beaux paysages du Perche, mais connaissez-vous le territoire en bouche ? C'est ce que souhaitent proposer Sylvain et Keiko Parisot.

Le couple ouvre au printemps son restaurant Paysages à la place du lieu gourmand Tonton, au 2 place de l'Europe à Bellême. "On veut faire une cuisine locale avec de belles saveurs pour que les gens retrouvent les paysages dans les assiettes et qu'ils visitent le Perche en mangeant chez nous", lance le chef de 33 ans.

Un tour de France avant de s'installer

Passionné par la cuisine depuis son enfance, le natif d'Ile-de-France est passé par plusieurs grandes maisons en Alsace, en Bourgogne, à Noirmoutier ou encore à Paris, avant d'ouvrir prochainement son premier restaurant. Il est accompagné dans ce projet par sa femme, Keiko. La Japonaise, née à Nara, est également plongée dans la restauration depuis son adolescence, exerçant en cuisine puis en salle en France et au Japon.

Leurs débuts en cuisine : Impossible de lire le son.

"On a fait un bon tour de France pour savoir où on allait s'installer", explique Sylvain Parisot, qui cherchait un territoire avec un terroir important. "On a remarqué qu'il y avait beaucoup de producteurs percherons à Paris. A chaque fois que je demandais d'où venait la volaille ou les légumes, on me répondait du Perche", assure-t-il.

Que va-t-on pouvoir y manger ?

Logiquement, la carte sera composée de plats à base de produits locaux. Il y aura "une dizaine ou quinzaine de propositions qui changera selon nos envies et ce qu'on arrive à trouver". La cuisine sera essentiellement faite au feu de bois, un procédé particulièrement apprécié par Sylvain Parisot. "Avoir une plancha qui fonctionne à la braise, des crémaillères, des cuissons douces dans l'âtre", détaille le chef.

Leur arrivée dans le Perche : Impossible de lire le son.

Sans la volonté d'être étiqueté "restaurant gastronomique", le couple va proposer une cuisine raffinée et élégante. "On veut un lieu de vie convivial et où on se régale", assure Sylvain Parisot en prônant l'art de l'hospitalité, ou autrement dit en japonais : Omotenashi. "On aurait pu appeler le restaurant comme ça", sourient-ils.

Un soutien du Gault&Millau

Le restaurant Paysages, dont l'ouverture est espérée pour la mi-avril, est soutenu par le Gault&Millau. Chaque année, le guide gastronomique agit en faveur de l'entrepreneuriat culinaire à travers sa dotation Jeunes Talents, qui est remise à Sylvain Parisot ce lundi 3 mars à Paris.

C'est une fierté pour le couple, "après tous les efforts qu'il a fallu faire pour ouvrir notre restaurant", glisse-t-il. "C'est quelque chose qui fera rayonner notre restaurant donc on ne peut qu'être contents de ça", conclut le chef.