Loisir. Bretteville-sur-Ay, la capitale manchoise du char à voile

Avec le beau temps de l'été, pourquoi ne pas aller prendre un bol d'air marin à bord d'un char à voile ? Pour cela, rien de mieux que les plages de Bretteville-sur-Ay où le sable s'étend à perte de vue. Sur place, le centre de char à voile Ay-Ole vit au rythme de ce sport et propose des initiations tout au long de l'été. Plusieurs encadrants de ce centre ont déjà été récompensés au niveau international dans la discipline.

"Plus simple que le vélo"

Les premiers tours de roues sur le sable peuvent sembler compliqués, mais c'est "plus simple que le vélo", assure Jean-Marie Gautier, l'un des meilleurs pilotes du monde et membre du club des Manchots. La direction du char à voile se fait aux pieds, à l'aide d'un palonnier. Les mains servent, quant à elles, à gérer l'écoute, la corde reliée à la voile. Le plus compliqué reste les virages à 180°, qui font passer le pilote l'espace d'un instant face au vent. Ce dernier ne gonfle alors plus les voiles, ce qui a pour conséquence de stopper le char. Mais après quelques tours de chauffe, on finit par prendre en main le char et c'est une expérience exceptionnelle qui s'offre au pilote.

Une fois lancé sur la plage, un sentiment de liberté envahit le corps. L'air marin envahit les poumons et les kilomètres de sables défilent sous les roues au fil du vent à une vitesse impressionnante. Proche du sol, la sensation de vitesse est maximale. On peut facilement atteindre les 60km/h par une journée venteuse. Quelques minutes suffisent donc à parcourir plusieurs kilomètres de côte. Il peut arriver de traverser des zones humides, ce qui projette sur le pilote un mélange de sable et d'eau salée. Il ne faut donc pas oublier de s'équiper de pantalon et veste imperméables avant de partir ! Une expérience accessible et unique qui ne laissera pas les vacanciers indifférents.