Bocage ornais. Top 3 des endroits où déconnecter

La légende de Bonvouloir raconte qu'au Moyen-Age, le chevalier Guyon Essirard et son épouse Anne éprouvent des difficultés à avoir un enfant. Pour tenter de remédier à cette situation, l'époux trouve domicile près de la fontaine de la forêt d'Andaine, réputée pour ses vertus de jouvence. Durant 21 jours, Guyon Essirard s'y baigne, boit de l'eau de la fontaine et dort dans la forêt. Il retrouve finalement son épouse au terme de cette période d'éloignement, qui donnera naissance au premier descendant quelques mois plus tard. En guise de célébration, le chevalier fait alors construire la tour du château de Bonvouloir.

Tour et détours à Bonvouloir

Au-delà de cette seule tour mythique, il existe un parcours pédestre de 1,6km autour de Bonvouloir. Ce sentier d'interprétation, nommé "Tour et détours à Bonvouloir", réserve une visite audioguidée d'une heure et demie. L'occasion de découvrir toute l'histoire et les anecdotes sur le passé du site, en neuf étapes, grâce à des témoignages.