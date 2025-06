Orne. Un important incendie détruit six hectares de chaume

Un feu de chaume et de paille s'est déclenché vers 16h50, mardi 24 juin, à Loré, aux confins de l'Orne et de la Mayenne, sur la commune nouvelle de Juvigny Val d'Andaine. L'incendie, route de Leudrie, a détruit six hectares de chaumes et quinze balles rectangulaires de paille. Il risquait de se propager.

Vingt sapeurs-pompiers sur place

Les vingt sapeurs-pompiers sur place ont limité la progression du feu à l'aide de moyens hydrauliques du Sdis 61 et des agriculteurs. Après cinq heures d'intervention, les soldats du feu ont permis la sauvegarde de quatre hectares de sous-bois de résineux et de neuf hectares de blé sur pied.

