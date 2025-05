Orne. Incendie : les flammes ravagent une caravane et se propagent aux autres bâtiments

Dans l'Orne, un incendie s'est déclaré jeudi 1er mai vers 15h à La Forêt-Auvray, commune déléguée de Putanges-le-Lac entre Flers et Falaise. Une caravane a pris feu au lieu-dit la Perrotière, les flammes se sont propagées sur un bâtiment de 20m² ainsi que 50 mètres de haies, et elles ont commencé à attaquer une maison. Treize sapeurs-pompiers de Putanges-le-Lac, Briouze et Falaise ainsi que la gendarmerie ont été envoyés sur les lieux. A 17h30, l'intervention était toujours en cours.