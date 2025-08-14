Escapades. Trois idées de spots pour se rafraîchir dans le pays de Caux

Quand le soleil donne, le pays de Caux comprend plusieurs options pour tenter de faire redescendre la température, à l'ombre d'un monument ou en pleine nature.

Se cultiver… Ou se bouger !

S'il y a bien une visite incontournable à faire ou à refaire, c'est celle de la cathédrale Notre-Dame de Caudebec-en-Caux. Un moment au frais, parfait pour échapper à la chaleur tout en découvrant son architecture dans un style gothique flamboyant, son grand orgue du XVIe siècle, ses vitraux, statues et ornementations… Impossible de parler des meilleurs spots pour se rafraîchir sans mentionner le lac de Caniel, à Vittefleur. Ce plan d'eau artificiel propose une palette d'activités nautiques (téléski nautique, kayak, pédalo, stand-up paddle…) idéales pour les familles. Pour les amateurs de vélo, rien de mieux que la Véloroute du Lin. Cet itinéraire cyclable suit une ancienne voie ferrée sur près de 80km, offrant une balade rafraîchissante à travers les villages et les paysages normands.