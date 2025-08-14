En ce moment Orchestra (20th Anniversary feat Louane) DAN BLACK
Escapades. Trois idées de spots pour se rafraîchir dans le pays de Caux

Loisir. En pays de Caux, il y a de quoi plaire à tous : monuments ombragés, lacs rafraîchissants ou balades à vélo.

Publié le 14/08/2025 à 14h00 - Par Maëlys Blondel
Escapades. Trois idées de spots pour se rafraîchir dans le pays de Caux
Pourquoi pas une promenade à l'abri des vieilles pierres de l'église de Caudebec-en-Caux ? - Célia Caradec

Quand le soleil donne, le pays de Caux comprend plusieurs options pour tenter de faire redescendre la température, à l'ombre d'un monument ou en pleine nature.

Se cultiver… Ou se bouger !

S'il y a bien une visite incontournable à faire ou à refaire, c'est celle de la cathédrale Notre-Dame de Caudebec-en-Caux. Un moment au frais, parfait pour échapper à la chaleur tout en découvrant son architecture dans un style gothique flamboyant, son grand orgue du XVIe siècle, ses vitraux, statues et ornementations… Impossible de parler des meilleurs spots pour se rafraîchir sans mentionner le lac de Caniel, à Vittefleur. Ce plan d'eau artificiel propose une palette d'activités nautiques (téléski nautique, kayak, pédalo, stand-up paddle…) idéales pour les familles. Pour les amateurs de vélo, rien de mieux que la Véloroute du Lin. Cet itinéraire cyclable suit une ancienne voie ferrée sur près de 80km, offrant une balade rafraîchissante à travers les villages et les paysages normands.

S'amuser au lac de Caniel

Vittefleur. S'amuser au lac de Caniel
L'aquapark : oserez-vous vous y frotter ?

C'est une base de loisirs implantée dans la vallée de la Durdent. Le lac s'étend sur les communes de Vittefleur, Clasville et Cany-Barville.

Quand la chaleur tape fort, le lac de Caniel, dans la vallée de la Durdent, se transforme en oasis : les bateaux à pédales, les kayaks et les paddles glissent sur son eau fraîche, tandis que la plage surveillée et l'aquapark invitent à plonger sans se prendre la tête…

Profiter de l'ombre de l'église de Caudebec

Caudebec-en-Caux. Profiter de l'ombre de l'église de Caudebec
La tour clocher de l'église Notre-Dame. - DR

Elle se situe dans la vallée de la Seine, entre Rouen et Le Havre. L'église a été bâtie sans transept, tout comme la contemporaine Saint‑Maclou de Rouen.

L'église Notre-Dame, à Rives-en-Seine, révèle d'emblée sa façade flamboyante, ornée de portails sculptés, de sa flèche, de vitraux et d'un orgue Renaissance exceptionnel. Sa voûte et ses chapelles procurent une ombre bienvenue au cœur de la ville.

Pédaler sur la Véloroute du lin

Pays de Caux. Pédaler sur la Véloroute du lin
La Véloroute du lin permet d'apprécier les charmes du pays du Caux. - Vincent Rustuel - SMA

Cet itinéraire sillonne la campagne cauchoise, sur près de 80km. Aménagé sur une ancienne voie ferrée, il s'étend entre Pourville-sur-Mer et Fécamp.

La Véloroute du Lin constitue un vrai refuge : bordée d'arbres et d'espaces ombragés, avec de nombreuses aires de repos près des champs de lin, elle permet de se rafraîchir lors des chaudes journées tout en profitant d'un cadre naturel… et en faisant du sport !

