Un accident s'est produit à Alençon dans la nuit du samedi 31 mai au dimanche 1er juin, vers minuit et demi. Une voiture a percuté une devanture d'agence d'assurances Axa, rue du pont Neuf. La voiture a ensuite pris feu. Les flammes se sont propagées à un immeuble d'habitation et à un bâtiment voisin. Selon un bilan provisoire, deux personnes ont été légèrement blessées et une est indemne. Une habitation a été complètement détruite par l'incendie et plusieurs endommagées. 40 pompiers ont été mobilisés dans cette intervention qui a duré toute la nuit.

Une voiture qui se déporte d'un coup

Le maire de la ville, Joaquim Pueyo était sur place. Selon lui, cet accident est une conséquence de la liesse de la victoire du PSG sur l'Inter Milan en finale de Ligue des Champions. "De nombreuses voitures roulaient très vite et une s'est déportée", explique-t-il. Il note beaucoup d'imprudence lors de ces manifestations de joie, avec des passagers sur les toits des voitures par exemple. Joaquim Pueyo estime que "ça aurait pu être pire". Le conducteur s'est rendu de lui-même à la police. Une enquête est ouverte. Le maire n'a pas pour l'instant eu de demande de relogement.