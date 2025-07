Seine-Maritime. "On a vu apparaître des informations qui n'étaient pas justes" : l'association Visov surveille les réseaux en temps de crise

Détecter les informations fiables et assurer une veille active sur les réseaux sociaux en cas de crise [inondations, incendies ou tempêtes] sont les principales missions de l'association Visov, acronyme de "Volontaires numériques en gestion d'urgence". Preuve de son utilité sur le terrain, une convention a été signée mercredi 16 juillet entre la préfecture de Seine-Maritime, le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis 76) et l'association. Cet accord officialise leur collaboration pour renforcer la gestion de l'information en temps de crise.

"Nous avons des bénévoles partout en France"

Depuis 11 ans, "les bénévoles se relaient pour veiller les réseaux sociaux en cas d'événement majeur de sécurité civile", explique Elodie Boileau, présidente de l'association Visov. Le siège de l'association est basé à Paris "mais nous avons des bénévoles partout en France", indique-t-elle. Tous scrutent ce que postent les personnes en ligne puis ils vérifient les informations, les trient en détectant le vrai du faux et en recoupant les informations.

Faire attention aux images

Entre 100 et 150 bénévoles sont investis dans la structure dont quatre en Seine-Maritime comme Rodolphe Isvelin, bénévole depuis trois ans à Rouen. En cas de situation de crise, il est amené à effectuer une veille sur les réseaux sociaux. "Lors d'une tempête il y a 5 ans à Rouen, j'ai fait un suivi sur les réseaux pour voir ce qu'il se disait et pour détecter les fake news", se rappelle le bénévole. Car sur Internet, lors d'un événement météo, certains partagent des images trompeuses : elles n'ont pas été prises au même endroit ni même le jour-J.

Une convention déjà existante avec les pompiers

Ce travail de recherche sur le Web a déjà montré son efficacité. Une convention a déjà été signée en 2016 entre le Sdis 76 et l'association Visov. "Nous avons pu voir qu'elle était bénéfique notamment lors de Lubrizol [en 2019] où on a vu apparaître en temps réel des informations qui n'étaient pas justes", remarque André Gautier, président du conseil d'administration du Sdis76. Comme l'explique Elodie Boileau, cette alliance permet "d'être en contact direct avec les gestionnaires de crise, d'échanger au fil de l'événement et d'avoir des points réguliers pour adapter notre veille".

Si vous souhaitez devenir bénévole, rendez-vous sur le site officiel de Visov.