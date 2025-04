Seine-Maritime. 20 000 livres d'occasion à chiner lors de la vente solidaire organisée par le Secours populaire à Rouen

Des petits prix et de bonnes actions. Ce vendredi 11 avril, la vente solidaire de livres d'occasion de l'antenne rouennaise du Secours populaire a commencé. L'événement se déroule à la Halle aux toiles de Rouen jusqu'au dimanche 13 avril de 10h à 18h30. Les sommes récoltées serviront à renforcer le financement des actions de solidarité de l'association.

"On fait une bonne action"

Lors de cette vente solidaire, des ouvrages de toutes natures et de tous formats de seconde main, des CD, DVD, disques vinyles et affiches de cinéma sont en vente. Tous sont issus de dons à l'antenne rouennaise du Secours populaire. Ce vendredi, les premiers intéressés ont déjà trouvé leur bonheur comme Anaëlle Thoumire Sehier : "Je me suis dit que ce serait sympa de voir les affiches de cinéma alors je suis venue, confie-t-elle. J'ai trouvé celles de Civil War, Megalopolis et Elyas". Elle a également acheté un livre sur Simone Veil et deux DVD : Inception et Little Miss Sunshine et un CD du groupe Scorpion. "J'ai payé 16 euros pour le tout et en plus on fait une bonne action", ajoute-t-elle.

Son ami Noah Christophe Gallouin a lui aussi trouvé chaussure à son pied. "J'ai acheté comme livre Le Capital de Karl Marx. Ça faisait longtemps que je le cherchais et je voulais que ce soit de la seconde main." Il a aussi réussi à dénicher un autre livre sur les symboles "et comme je fais du graphisme, ça va me servir", assure-t-il.

La vente solidaire organisée par l'antenne de Rouen du Secours populaire à la Halle aux toiles de Rouen du vendredi 11 au dimanche 13 avril recense près de 20 000 livres.

La vente la plus importante de l'année

Sans les bénévoles du Secours populaire de Rouen, cette vente solidaire de livres ne pourrait pas avoir lieu. "On a une équipe de 17 personnes qui trient les dons de livres toutes les semaines et ensuite on les présente ici à la vente", explique René Guillou, référent de l'équipe livre du Secours populaire à Rouen. "La vente à la Halle aux toiles de Rouen, c'est la plus importante de l'année", assure-t-il. Près de 20 000 ouvrages sont à retrouver à des prix abordables : les livres de poche sont à 1€, les livres brochés à 2€, les albums, entre 3 et 10€.

Sur place, une buvette solidaire est aussi proposée et il est aussi possible de venir donner ses livres les après-midi de 14h à 17h pendant la durée de l'événement.