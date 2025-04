[Photos] Rouen. Des animations avec l'association Raid Aventure pour déconstruire les stéréotypes sur la police

Déconstruire les stéréotypes qui existent sur la police est l'un des objectifs de l'association Raid Aventure. Avec le dispositif Prox', la structure propose une véritable rencontre entre jeunes et policiers grâce à des journées sportives et citoyennes au cœur des quartiers. Ce mercredi 23 avril, elle a fait étape à Rouen, place des Emmurées. Elle sera présente vendredi 25 avril de 10h à 16h, au niveau de la dalle de la Grand'Mare et samedi 26 avril à Darnétal au niveau du complexe Jules-Ferry.

"On peut échanger avec les policiers"

Ce mercredi après-midi, enfants et adolescents ont découvert certains outils des policiers. Comme l'explique Adam Tellati, 15 ans, "ça permet de comprendre leur vie, leurs réactions et de tester leurs outils comme le tir laser". De son côté, Layann Derissaint, 13 ans, a appris "beaucoup de choses et même les premiers gestes de secourisme". Car ce mercredi, les pompiers du SDIS 76 ont eux aussi proposé une animation sur les gestes de premiers secours et ont rappelé les numéros à composer en cas d'urgence. "J'ai aussi pu échanger avec les policiers, voir comment on se sent quand on est alcoolisé" grâce à des lunettes spéciales qui déforment la vision et rétrécissent le champ de vision. "Moi qui pensais qu'être policier c'était facile, je me suis aperçue que ça ne l'était pas tant que ça."

L'association Raid Aventure a mis en place un parcours de simulation d'alcoolémie au niveau de la place des Emmurées à Rouen pour que les enfants ressentent les effets de l'alcool en portant des lunettes spéciales. - Tendance Ouest

Enlever les barrières entre la population et la police

Du côté des forces de l'ordre, "le fait d'être présent à ce type d'événement permet de parler des spécificités de la mission de maître-chien", explique Kevin [son nom ne sera pas dévoilé pour sa sécurité], maître-chien. Selon lui, "ça permet de rompre la barrière qui peut y avoir entre les gens et la police". Il a notamment pu expliquer aux plus jeunes ses missions avec sa chienne. "On est là pour rassurer, sécuriser et si besoin, intervenir la nuit."

Les plus jeunes ont aussi pu échanger avec les policiers municipaux de Rouen y compris avec ceux de la brigade canine. - Tendance Ouest

"Casser les stéréotypes de quartier"

Nommé "Prox'" en référence au mot proximité, ce village sportif et citoyen permet aux membres de l'association Raid Aventure de "casser les stéréotypes dans les quartiers notamment grâce à des ateliers dialogues où les policiers municipaux et nationaux échangent sur leur métier", explique Frédéric Lefebvre, coordinateur régional au sein de l'association Raid Aventure et policier en détachement. Lors de ces rendez-vous, les forces de l'ordre peuvent expliquer aux plus jeunes "comment se déroule un contrôle d'identité, la façon de se comporter vis-à-vis des policiers à ce moment-là, etc.", poursuit Frédéric Lefebvre.

Depuis la création de l'association en 2016 et le lancement de ce dispositif de proximité, 245 000 jeunes ont bénéficié des journées Prox'.