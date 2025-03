Rouen. L'association Règne animal revient pour donner 250 chevreaux destinés à l'abattoir

C'est une initiative dédiée à la protection animale. Samedi 22 mars, l'association Règne animal, qui vient en aide aux animaux en difficulté à Ivry-sur-Seine près de Paris, sera à Rouen dans le cadre d'une campagne d'adoption de chevreaux âgés de deux semaines. Ils proviennent d'élevages laitiers situés principalement en Ile-de-France. L'an passé déjà, ils étaient 280 à avoir été sauvés de l'abattoir et cette année, l'objectif est d'en sauver 250 mais tous ne pourront pas venir en un seul voyage. Le lieu exact n'est pas encore connu à ce jour.

"Eclairer les gens sur l'industrie laitière"

"Tous les ans, on revient à Rouen pour donner de chevreaux", explique Carine Demaurey, fondatrice de l'association Règne animal. "Le but de l'action vise à les sauver et éclairer les gens sur l'industrie laitière. Beaucoup ignorent qu'une vache ou une chèvre doit mettre au monde un bébé pour produire du lait, ajoute-t-elle. Juste après leur naissance, les bébés sont séparés de leur mère. Les mâles sont envoyés à l'abattoir et seules certaines femelles sont gardées par les éleveurs", renchérit la fondatrice.

Les modalités d'adoption et d'accueil

Attention, samedi 22 mars, seules les personnes ayant contacté l'association en amont repartiront avec leur chevreau car "une adoption doit être réfléchie", explique la responsable associative. Comme il s'agit de don, les futurs adoptants n'auront rien à débourser mais pourront "faire un don financier à l'association", assure Carine Demaurey. Parmi les prérequis à respecter, "il faudra les biberonner jusqu'à leurs trois mois et avoir un terrain adapté d'une superficie se situant entre 1 700m2 et 2 000m2 et disposer d'une clôture rigide d'1m50 minimum". Du côté administratif, un justificatif et une pièce d'identité seront demandés, puis un contrat d'adoption devra être dûment rempli.

Pour adopter un chevreau samedi 22 mars à Rouen, contactez la fondatrice de Règne animal avant cette date au 06 17 56 79 65 en lui envoyant un message expliquant vos motivations puis elle reviendra vers vous.

Pour l'heure, une quarantaine de chevreaux sont déjà réservés.