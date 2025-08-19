En ce moment LAP DANCE YCARE
Seine-Maritime. Le parc du Bocasse, 40 attractions pour petits et grands

Loisir. Grand huit, toboggans… Le parc du Bocasse, au nord de Rouen, propose 40 manèges pour petits et grands.

Publié le 19/08/2025 à 10h30
Seine-Maritime. Le parc du Bocasse, 40 attractions pour petits et grands
Recommandée aux intrépides, l'attraction Electro Spin propulse les visiteurs tel un électron libre… Accrochez‑vous ! - P.T

Le parc du Bocasse est un parc d'attractions implanté à 25km de Rouen, sur la commune du même nom. Créé en 1967, c'est le plus ancien parc du département, avec une superficie de 12,5 hectares et environ quarante attractions réparties sur cinq zones thématiques : Jurassic, Cartoon Land, Farmer Adventure, Pirate Bay et Zone 1900. Ouvert du mois d'avril au mois de septembre, il attire près de 250 000 visiteurs par an.

Des sensations fortes
pour petits et grands

Le parc du Bocasse propose des attractions réparties en différents univers, adaptées à tous les âges : sensations fortes, attractions pour toute la famille, attractions pour les jeunes enfants ou encore manèges aquatiques. Les amateurs d'adrénaline apprécieront l'Orochi, des montagnes russes suspendues uniques en France, ou encore la Flash Tower, une tour de chute libre. Les attractions familiales incluent SideCar Factory, un manège dans une ambiance rétro ; Apiland, un parcours en petit train dans une ruche ; ou encore Steam Cups, la toute dernière attraction, un ensemble de tasses tournantes à la décoration steampunk. Les tout-petits disposent de manèges adaptés, comme la chenille douce Bruco, le parcours en cheval mécanique Ay Pepito Rodeo ou le Jumping Star, une mini tour de chute libre. Enfin, pendant l'été, on apprécie d'être arrosé sur les pentes vertigineuses de Los Rapidos, les rapides du Colorad'eau ou à l'arrivée du Splash-O-saure, attraction inaugurée en 2017 pour les 50 ans du parc.

Le parc du Bocasse propose plusieurs points de restauration pour tous les goûts : burgers, sandwichs, frites, glaces et boissons sont disponibles à l'entrée comme au cœur du parc. Des aires de pique-nique sont aménagées sur le parking extérieur du parc. A l'entrée, une boutique permet de repartir avec un souvenir marquant de cette journée. 

En pratique

Pour une journée ou pour la saison, voici les infos pratiques à connaître avant de se rendre au parc du Bocasse.

Les horaires

Pendant les vacances d'été, le parc est ouvert tous les jours de 10h30 à 18 heures. Au mois de septembre, ouverture uniquement le week-end, jusqu'au dimanche 28 inclus.

Combien ça coûte ?

Pour les particuliers, le billet journée coûte 27€ pour un adulte et 23,50€ pour un enfant de moins de 12 ans. L'entrée est gratuite pour les enfants de moins de 1 mètre (mesurés chaussés) accompagnés d'un adulte payant plein tarif. Le Pass Famille (5 personnes, adultes et enfants confondus) est à 122€. Le Pass Saison, à 68€ par personne, donne un accès illimité et des réductions en boutique et restaurants. Les femmes enceintes et personnes en situation de handicap bénéficient d'un tarif à 21€ par personne. 

Où manger ?

Restaurant, snack et buvette sont installés dans le parc. Il est interdit de pique-niquer à l'intérieur, mais des aires sont aménagées sur le parking extérieur et il est possible d'y accéder à tout moment.

Seine-Maritime. Le parc du Bocasse, 40 attractions pour petits et grands
