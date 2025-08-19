Seine-Maritime. Le parc du Bocasse, 40 attractions pour petits et grands

Le parc du Bocasse est un parc d'attractions implanté à 25km de Rouen, sur la commune du même nom. Créé en 1967, c'est le plus ancien parc du département, avec une superficie de 12,5 hectares et environ quarante attractions réparties sur cinq zones thématiques : Jurassic, Cartoon Land, Farmer Adventure, Pirate Bay et Zone 1900. Ouvert du mois d'avril au mois de septembre, il attire près de 250 000 visiteurs par an.

Des sensations fortes

pour petits et grands

Le parc du Bocasse propose des attractions réparties en différents univers, adaptées à tous les âges : sensations fortes, attractions pour toute la famille, attractions pour les jeunes enfants ou encore manèges aquatiques. Les amateurs d'adrénaline apprécieront l'Orochi, des montagnes russes suspendues uniques en France, ou encore la Flash Tower, une tour de chute libre. Les attractions familiales incluent SideCar Factory, un manège dans une ambiance rétro ; Apiland, un parcours en petit train dans une ruche ; ou encore Steam Cups, la toute dernière attraction, un ensemble de tasses tournantes à la décoration steampunk. Les tout-petits disposent de manèges adaptés, comme la chenille douce Bruco, le parcours en cheval mécanique Ay Pepito Rodeo ou le Jumping Star, une mini tour de chute libre. Enfin, pendant l'été, on apprécie d'être arrosé sur les pentes vertigineuses de Los Rapidos, les rapides du Colorad'eau ou à l'arrivée du Splash-O-saure, attraction inaugurée en 2017 pour les 50 ans du parc.

Le parc du Bocasse propose plusieurs points de restauration pour tous les goûts : burgers, sandwichs, frites, glaces et boissons sont disponibles à l'entrée comme au cœur du parc. Des aires de pique-nique sont aménagées sur le parking extérieur du parc. A l'entrée, une boutique permet de repartir avec un souvenir marquant de cette journée.