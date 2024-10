Manèges. Au parc du Bocasse près de Rouen, sensations fortes assurées

Envie de profiter de l'été ? Le parc du Bocasse, situé route de Clères, à quelque 30 minutes de Rouen, est l'endroit idéal si vous aimez les sensations fortes. Célèbre pour ses attractions, ce lieu allie aussi ses manèges à sensations aux plaisirs gourmands avec ses stands salés et sucrés.

Vous pourrez profiter d'une quarantaine d'attractions incluant manèges à sensations et activités ludiques pour les plus petits. Des jeux interactifs mêlant effets spéciaux et images de synthèse sont aussi au programme. Et s'il fait chaud, les attractions aquatiques vous permettent de vous rafraîchir. Dans la boutique située à l'entrée du parc, des peluches et autres produits dérivés sont aussi en vente si vous souhaitez garder un souvenir de votre journée.

Pratique. De 22,50€ à 26€ pour les adultes. Ouvert tous les jours de 10h30 à 18h30.