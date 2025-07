Caen. J'ai réparé mon vélo rouillé à la Maison du Vélo

Mon vélo est loin d'être une bête de course. Acheté d'occasion l'an dernier, il a pris l'humidité normande de plein fouet. Rouillé, fatigué, un peu tordu… C'est avec lui que je me rends à la Maison du vélo à Caen, bien décidée à me lancer (enfin) dans la mécanique.

Des ateliers solidaires

Jeune cycliste, je n'y connais pas grand-chose. Les roues, les freins, le guidon : d'accord. Mais dès qu'il s'agit de patins, de câbles ou de "voile de roue", je suis vite dépassée. Heureusement, à la Maison du Vélo, aucun jugement. Au contraire : on accompagne. Ce mercredi matin, c'est Gildas Lemardelé, animateur et mécanicien, qui me guide.

Dans l'atelier, trois pieds pour surélever les vélos, des outils à disposition et plusieurs bénévoles prêts à aider. Gildas Lemardelé m'explique : "L'association Vélisol, qui anime ces ateliers depuis plus de 13 ans, cherche à rendre les cyclistes autonomes, mécaniquement mais pas que." Ici, le vélo est perçu comme un outil de lien social, d'apprentissage et d'émancipation. Et chacun participe : on ne reste pas passif pendant qu'on répare votre vélo.

Première étape : le diagnostic, avec la méthode FRED (Freins, Roues, Embouts, Direction). Résultat : mes patins de frein sont usés, mes roues voilées (c'est-à-dire déformées), mon guidon déplacé et mes vitesses imprécises. "On ne pourra pas tout faire aujourd'hui", prévient Gildas Lemardelé. On se concentre donc sur l'essentiel : freins et roues. Je démonte moi-même la roue avant, que je place sur le pied de dévoilage pour la recentrer. Pour l'arrière, je travaille en autonomie. On vérifie aussi les rayons : bien tendus, ils ne posent pas de problème. Viennent ensuite les freins. J'installe les câbles et les patins "neufs" trouvés d'occasion dans les réserves de la Maison du Vélo. Reste le guidon, rouillé : il finit par se débloquer après quelques efforts… et un léger coup de marteau. Après deux heures de travail, mon vélo est de nouveau fonctionnel. Les vitesses sont encore capricieuses, mais il freine, il roule. Et moi, j'ai appris. Mission accomplie.

Coût de l'atelier ? 15 euros. C'est le prix de l'adhésion annuelle à Vélisol. Ensuite, je pourrai revenir quand je veux, carte en poche, pour continuer à bricoler, conseillée par les bénévoles. A la Maison du Vélo, on peut croiser des cyclistes du quotidien, des bricoleurs aguerris, des familles, des personnes en situation de précarité pour qui le vélo est vital. L'atelier ne fait pas que réparer des roues : il retisse du lien social.

Pratique. 13 place de la Gare à Caen. Du lundi au samedi. 10h-12h30/15h-18h.