Meeting international de Sotteville-lès-Rouen. "On a mis des rustines pendant des années" : la piste du stade Jean Adret attend d'être rénovée

Les dernières rénovations de la piste du stade Jean Adret, à Sotteville-lès-Rouen, remontent à 2001 et cela commence à se ressentir. Elle accueille pourtant l'un des plus gros meetings d'athlétisme de l'hexagone chaque année. La prochaine édition du Meeting international de Sotteville-lès-Rouen a lieu d'ailleurs lundi 7 juillet avec un plateau de 150 athlètes internationaux.

"On a dû refaire plusieurs fois la piste de perche"

La piste, qui n'est plus aux normes, attend une certification depuis deux ans. Si "elle est encore en bon état pour 25 années d'existence", juge le directeur du Stade Sottevillais, Vincent Turpin, elle ne l'est pas assez "pour répondre à un label World Athlétics" (fédération sportive internationale qui se charge d'organiser les compétitions à travers le monde). Les défauts sont nombreux, notamment sur le saut en hauteur ou le 3 000m steeple, deux épreuves qui ne sont donc pas organisées au Meeting de Sotteville. "Le tartan s'use et se soulève… On a dû refaire plusieurs fois la piste de perche car des petits trous se formaient, les starting-blocks peuvent avoir tendance à se dérober quand on pousse très fort dessus etc.", constate le directeur.

"On a mis des rustines pendant des années, là on est en bout de course", déplore Vincent Turpin qui peut tout de même se réjouir de la mise sous tutelle de la Métropole de Rouen qui va permettre de lancer rapidement de nouveaux chantiers. La collectivité a en effet reconnu "l'intérêt métropolitain" de la piste lors d'une délibération en date du 12 février 2024. Depuis, les réunions s'enchaînent et un calendrier a même été établi. "A priori, les travaux commenceraient en tout début d'année 2026 pour une livraison autour de mai ou juin 2026. L'engagement, c'est qu'elle soit prête pour le meeting de l'an prochain", assure Vincent Turpin. La Métropole de Rouen a fait adopter, lundi 30 juin, dans le cadre du budget supplémentaire 2025, l'attribution d'un montant de 2,724 millions d'euros pour la rénovation de la piste d'athlétisme. En attendant, "la piste a été nettoyée pour que ce soit parfaitement appréciable pour les athlètes", selon Vincent Turpin.

Le Meeting international de Sotteville-lès-Rouen bénéficie cette année d'une subvention métropolitaine de 145 233 € pour un budget prévisionnel, pour l'événement, de 412 200 €.