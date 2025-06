Le Havre. Après 6 ans de travaux, le stade Youri-Gagarine officiellement inauguré

Symbole du sport havrais depuis plus de 50 ans, le stade Youri-Gagarine fait peau neuve. Après six ans de travaux, le complexe a été inauguré officiellement samedi 28 juin, offrant aux clubs, aux scolaires et aux passionnés des installations entièrement modernisées.

Une ambition nationale

Lancé en 2019, le chantier visait à adapter le site aux exigences du sport actuel et à permettre l'accueil de compétitions de haut niveau. Objectif atteint avec deux pôles distincts : d'un côté, le ballon rond avec un terrain de football d'honneur homologué de 700 places, deux terrains supplémentaires (synthétique et hockey sur gazon), et un nouveau bâtiment baptisé Katherine Johnson regroupant vestiaires, club-house et salle de remise en forme.

De l'autre côté du site, le pôle ovalie concentre rugby, football américain, baseball, et même flag ou lacrosse. Il dispose aussi d'une tribune de 550 places, nommée Edmée Chandon, et de six vestiaires.

Ce nouvel équipement permet de répondre aux besoins des clubs havrais, d'améliorer les conditions d'entraînement et d'accueillir des événements sportifs à l'échelle nationale.