Tennis de table. Le Seinomarin Thibault Poret au tournoi WTT Europe Smash en Suède

C'est l'un des plus gros tournois de l'année en tennis de table. Jeudi 14 août s'est ouvert le WTT Europe Smash à Malmö en Suède. C'est un rendez-vous inédit. Il s'agit du premier tournoi de cette ampleur organisé sur le vieux continent. Tous les meilleurs pongistes de la planète sont présents pour cette grande première.

Alexis Lebrun sera absent

Du côté français, il y a un grand absent : Alexis Lebrun. Tous les autres y sont : Félix Lebrun (tête de série numéro 6), Simon Gauzy (32e), Thibault Poret (38e), Lilian Bardet (41e) et Flavien Coton (54e).

Le Seinomarin Thibault Poret, originaire de Nointot, commencera la compétition lundi 18 août en simple. Il jouera en double avec Félix Lebrun, soit lundi 18, soit mardi 19 août.