En ce moment Nice To Meet You Myles SMITH
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Tennis de table. Le Seinomarin Thibault Poret au tournoi WTT Europe Smash en Suède

Sport. Le seinomarin Thibault Poret, 4e joueur français, participe au tournoi WTT Europe Smash en Suède. Il débutera la compétition lundi 18 août avec le simple. En double, le Normand jouera avec Félix Lebrun.

Publié le 14/08/2025 à 16h14 - Par Gilles Anthoine
Tennis de table. Le Seinomarin Thibault Poret au tournoi WTT Europe Smash en Suède
Le seinomarin Thibault Poret participe au tournoi WTT Europe Smash en Suède. - Adrien Casanova

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

C'est l'un des plus gros tournois de l'année en tennis de table. Jeudi 14 août s'est ouvert le WTT Europe Smash à Malmö en Suède. C'est un rendez-vous inédit. Il s'agit du premier tournoi de cette ampleur organisé sur le vieux continent. Tous les meilleurs pongistes de la planète sont présents pour cette grande première.

Alexis Lebrun sera absent

Du côté français, il y a un grand absent : Alexis Lebrun. Tous les autres y sont : Félix Lebrun (tête de série numéro 6), Simon Gauzy (32e), Thibault Poret (38e), Lilian Bardet (41e) et Flavien Coton (54e).

Le Seinomarin Thibault Poret, originaire de Nointot, commencera la compétition lundi 18 août en simple. Il jouera en double avec Félix Lebrun, soit lundi 18, soit mardi 19 août.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025 Nice (06000) 130€ Découvrir
Studio 75012
Studio 75012 Paris 12eme arrondissement (75012) 860€ Découvrir
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt Saint-Geniez-d'Olt et d'Aubrac (12130) 400€ Découvrir
Location Atelier / Bureau Biarritz
Location Atelier / Bureau Biarritz Biarritz (64200) 417€ Découvrir
Automobile
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv Blacqueville (76190) 10 900€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine à pain et farine
Machine à pain et farine Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Hotte aspirant de cuisine
Hotte aspirant de cuisine Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Broc et cuvette en céramique
Broc et cuvette en céramique Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Montre cardio ceinture thoracique cardio
Montre cardio ceinture thoracique cardio Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tennis de table. Le Seinomarin Thibault Poret au tournoi WTT Europe Smash en Suède
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple