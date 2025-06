Tennis de table. Les frères Lebrun vont s'entraîner au Havre avant la finale du championnat de France par équipe

C'est un petit événement pour le club de tennis de table du Havre (ATTH). Alexis et Félix Lebrun, les prodiges de leur discipline en France, profiteront des installations havraises du mercredi 25 au vendredi 27 juin. Les deux frères viennent s'entraîner avant de participer à la finale du championnat de France de tennis de table par équipe qui se déroulera au Kindarena de Rouen, dimanche 29 juin, à 15h.

Un entraînement ouvert au public

Les frères Lebrun et toute l'équipe de Montpellier ont donc choisi la cité Océane pour préparer au mieux cette échéance. Alexis et Félix Lebrun s'entraîneront pendant deux jours dans la salle de l'ATTH (gymnase Descartes) et une séance sera ouverte vendredi 27 juin de 17h30 à 19h. Le public pourra les observer gratuitement mais sur réservation.

L'ATTH est le troisième club Normand en termes de licenciés. Il compte 310 adhérents et son équipe première évolue en ProB.