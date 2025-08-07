Argentan. Un musée consacréaux œuvres de deux artistes locaux

L'art moderne est mis à l'honneur au musée Fernand Léger - André Mare. Natifs d'Argentan, ces deux artistes du XXe siècle - le premier est peintre, le second peintre et architecte d'intérieur - font l'objet d'un parcours original. Installé depuis 2019 dans la maison d'enfance de Fernand Léger en centre-ville d'Argentan, le musée redonne vie à leurs travaux. Le parcours est composé de sept espaces. Peintures, dessins de jeunesse, photos, livres illustrés ou encore objets d'art décoratifs font partie de la collection d'œuvres uniques du musée. Une exposition temporaire est aussi à découvrir.

Pratique. Rue de l'hôtel de Ville, Argentan. Du mardi au samedi de 10h30 à 18h, dès 13h30 le dimanche.