Argentan. Ouverture hivernale du musée Fernand Léger/André Mare face au succès

Le nouveau musée Fernand Léger/André Mare, inauguré en juillet 2019 à Argentan (Orne) ne fera pas de pause hivernale. Il restera ouvert durant tout l'hiver 2019/2020. "C'est un succès qui dépasse toutes les espérances", selon Frédéric Léveillé, le maire d'Argentan.

Le musée consacré aux deux Argentannais a ouvert ses portes dans la maison d'enfance du premier des deux artistes, peintre cubiste de réputation mondiale… alors que le second est l'un des pères de l'art-déco. La prévision annuelle de 5 000 visiteurs vient d'être dépassée avec 5 561 visiteurs en seulement quatre mois. "Le musée répond à une attente", explique Frédéric Léveillé, "et le lieu et sa configuration, plaisent, on a que de bons retours". Ce musée devient aussi un facteur d'attractivité du territoire, et ce ne sont pas les restaurateurs des rues adjacentes qui s'en plaindront : certains jours, ils doivent refuser du monde !

De fait, contrairement aux prévisions initiales, ce musée va rester ouvert durant tout cet hiver. Frédéric Léveillé, maire d'Argentan :

Un bilan après un an

Un bilan sera dressé en juillet 2020, après être resté ouvert durant toute une année complète, ce qui va permettre d'analyser finement la fréquentation, et de s'adapter pour les années suivantes.

Le musée présentera une nouvelle programmation vers mars 2020, époque à laquelle devrait être édité un Guide du visiteur. Côté billetterie, un pass-visiteur à l'année devrait prochainement voir le jour.

Le musée Fernand-Léger/André Mare est ouvert du mardi au dimanche, de 13 h 30 à 18 h, jusqu'à 17 h les 24 et 31 décembre. Entrée gratuite le 1er dimanche de chaque mois.

