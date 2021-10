Coudehard. Le lifting du Musée du Mémorial de Montormel

Deux mois et demi après le débarquement de juin 1944, Montormel, près d'Argentan (Orne), a été le site, entre le 19 et le 21 août 1944, d'une terrible et ultime bataille en Normandie. Un Mémorial y a été érigé, puis un musée, en 1994. À la veille du 75ème anniversaire du débarquement, ce dernier vient de subir 8 mois de travaux de rénovation.