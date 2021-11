Coudehard. Le 75ème anniversaire de la fin de la Bataille de Normandie a été célébré à Montormel

Le 75ème anniversaire de la fin de la Bataille de Normandie a été commémoré samedi 24 août 2019 sur le site du Mémorial de Montormel, près d'Argentan (Orne).

Cette journée est traditionnellement marquée par les cérémonies officielles : cérémonie religieuse, cérémonie patriotique, délégations étrangères. Mais aussi un rendez-vous populaire, avec camp militaire et véhicules d'époque. Et 2 marches sur les chemins du champ de bataille de la vallée de la Dives. Le Général Eisenhower – qui était présent dans la poche de Falaise-Chambois le 23 août 44 – dira plus tard que : L'issue de la Bataille de France s'est jouée parmi les vergers et les haies de Normandie.

Notre dette est éternelle

C'est ici, au cœur de la Poche de Falaise-Chambois, entre le 18 et le 21 août 1944, que finit de s'effondrer – après le Débarquement sur les plages normandes – la puissante machine de guerre allemande, à laquelle résista la 1re Division blindée polonaise du général Maczeck, forte de 20 000 hommes. Sur les 100.000 Allemands pris au piège, plus de 10.000 ont péri en ces lieux. D'importantes délégations étrangères étaient présentes à cette cérémonie, dont celle de Pologne, avec deux ministres, MM. Spychalski, Ministre auprès du Président de la République de Pologne, Kasprzyk, Ministre chef de l'Office des Anciens Combattants de Pologne, M. Mlynarski, ambassadeur de Pologne en France, le général Mika, Commandant en chef des forces armées polonaises et le prestigieux orchestre militaire de la 11e Division blindée de Żagań.

Plus de 500 randonneurs sur le champ de bataille. - Eric Mas

Plus de 500 randonneurs

Un aspect davantage populaire de cette journée proposait aux amateurs de marche à pied de parcourir 2 circuits de 7 ou de 10 kilomètres sur des chemins à travers le territoire de ce qui fut un champ de bataille. Paroles de randonneurs :

Les commémorations de la Libération et de la fin de la Bataille de Normandie dans l'Orne, se sont poursuivies dimanche 25 août, non loin de là, à Argentan, avec là aussi une cérémonie officielle et une reconstitution de camp militaire américain, avec un défilé de véhicules d'époque dans les rues de la ville.

