Bolbec. Le passé de l'industrie textile racontée par des passionnés

Loisir. Quoi de mieux par une canicule que de s'immerger dans l'histoire industrielle de Bolbec, en découvrant la chaîne textile recréée dans l'ancienne usine Desgenétais… 

Publié le 15/08/2025 à 09h00 - Par Maëlys Blondel
Les anciens métiers à tisser sont toujours visibles au musée. - Célia Caradec

A Bolbec, l'Atelier-Musée du Textile, installé dans l'ancienne usine Desgenétais, retrace le passé florissant de l'industrie textile locale. L'association "Bolbec, au fil de la mémoire", qui rassemble d'anciens salariés du textile, y anime des visites guidées, présentant la transformation du coton en tissu grâce à des machines anciennes, dont certaines datent de 1914.

Un espace est dédié aux toiles imprimées, appelées les "indiennes", qui ont contribué à la richesse de Bolbec. Les visiteurs peuvent également découvrir une boutique proposant des créations textiles artisanales.

Pratique. 5€ adultes, 2,50€ pour les 10-16 ans, gratuit pour les moins de 10 ans. 

