Bolbec. Le passé de l'industrie textile racontée par des passionnés

A Bolbec, l'Atelier-Musée du Textile, installé dans l'ancienne usine Desgenétais, retrace le passé florissant de l'industrie textile locale. L'association "Bolbec, au fil de la mémoire", qui rassemble d'anciens salariés du textile, y anime des visites guidées, présentant la transformation du coton en tissu grâce à des machines anciennes, dont certaines datent de 1914.

Un espace est dédié aux toiles imprimées, appelées les "indiennes", qui ont contribué à la richesse de Bolbec. Les visiteurs peuvent également découvrir une boutique proposant des créations textiles artisanales.

Pratique. 5€ adultes, 2,50€ pour les 10-16 ans, gratuit pour les moins de 10 ans.