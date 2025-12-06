En ce moment L'amour de ma vie LINH
[Photos + vidéo]. Peluches géantes, gourmandises, magie… : le marché de Noël s'installe à Cherbourg

Loisir. Le marché de Noël de Cherbourg-en-Cotentin a ouvert vendredi 5 décembre en soirée sur la place du Général De Gaulle. Le public était présent, malgré un temps pluvieux.

Publié le 06/12/2025 à 11h31 - Par Julien Rojo
[Photos + vidéo]. Peluches géantes, gourmandises, magie… : le marché de Noël s'installe à Cherbourg
Les commerçants rivalisent de décorations sur le marché de Noël. - Julien Rojo

C'est officiel, la magie de Noël est bien présente à Cherbourg-en-Cotentin. Le marché de Noël a ouvert ses portes, vendredi 5 décembre, en début de soirée. Malgré la pluie, les habitants étaient venus nombreux pour découvrir les étals des marchands et admirer les décors autour de la fontaine Mouchel. Ils représentent cette année des jouets que les grands enfants se souviennent bien : le jeu du Cochon qui rit, Sophie la girafe, une peluche Kiki… "C'est joli", s'exclame Mia qui explore le marché avec ses parents. "C'est bien, cela fait une ambiance familiale", remarque Kader Allou, ancien footballeur.

Lego, Monsieur Patate, de nombreux jouets géants peuplent la place De Gaulle.Lego, Monsieur Patate, de nombreux jouets géants peuplent la place De Gaulle. - Julien Rojo

Un Kiki géant attire l'attention des passants sur le marché de Noël.Un Kiki géant attire l'attention des passants sur le marché de Noël. - Julien Rojo

Des gourmandises à déguster

Les clients se régalent aussi auprès des boutiques. Yvon Bobet distribue des sables bretons à la framboise. C'est la deuxième année que ce co-gérant, de deux boutiques sur Cherbourg, est présent sur le marché de Noël. "Cela avait bien plu l'année dernière. L'objectif, ici, est de nous de faire connaître", détaille le gérant du Fournil de Léon.

Les frêres Bobet vendent des cakes, des cookies et des sablés bretons sur le marché de Noël.Les frêres Bobet vendent des cakes, des cookies et des sablés bretons sur le marché de Noël. - Julien Rojo

Un peu plus loin, Lydia Letellier de la Maison du Bretzel a vu les choses en grand pour son stand "La Maison du Bretzel". Cette habituée des marchés itinérants propose plusieurs délices de l'est de la France : vin d'Alsace, bretzels parfumés, mauricettes (des petites baguettes garnies au foie gras ou au saumon).

Des mauricettes sont proposées à la Maison du Bretzel, sur le marché de Noël de Cherbourg.Des mauricettes sont proposées à la Maison du Bretzel, sur le marché de Noël de Cherbourg. - Julien Rojo

Quand le marché est-il ouvert ?

Le marché sera ouvert jusqu'au 28 décembre, de midi à 19h du mardi au vendredi et le dimanche, de midi à 20h les samedis et de midi à 18h, le mercredi 24 décembre. Il sera fermé tous les lundis (sauf le 22 décembre) et le jeudi 25 décembre. Des animations sont prévues tout au long du mois. Le prochain spectacle, "Casse Noisette" de la Compagnie Okazoo, est prévu samedi 6 décembre à partir de 14h30 sur la place du Général De Gaulle et dans les rues du centre-ville.

Galerie photos
Lego, Monsieur Patate, de nombreux jouets géants peuplent la place De Gaulle. - Julien Rojo Un Kiki géant attire l'attention des passants sur le marché de Noël. - Julien Rojo Les frêres Bobet vendent des cakes, des cookies et des sablés bretons sur le marché de Noël. - Julien Rojo Des mauricettes sont proposées à la Maison du Bretzel, sur le marché de Noël de Cherbourg. - Julien Rojo

[Photos + vidéo]. Peluches géantes, gourmandises, magie… : le marché de Noël s'installe à Cherbourg
