Cherbourg. Brian Joubert fêtera Noël à Cherbourg en Cotentin !

Partout en Normandie, les fêtes de fin d'année sont l'occasion de proposer un programme féerique aux habitants pour l'ensemble des communes. À Cherbourg-en-Cotentin, on n'échappe pas à la coutume et c'est un mois de fête qui attend les cherbourgeois.

Jusqu'au 2 janvier, les artisans et producteurs locaux vous proposeront leurs produits lors du traditionnel marché de Noël, l'occasion de piocher des idées cadeaux et de commencer vos achats pour toute la famille. Le Père Noël sera d'ailleurs présent chaque weekend et en son absence, ses lutins proposeront différents ateliers et des animations maquillage dans son chalet.

Rue Foudraye, les enfants s'émerveilleront devant la maison des automates.

Animations reconduites une nouvelle fois, Place de Gaulle, la patinoire. Elle sera ouverte chaque après-midi. Dans la Grande Rue, la piste de luge permettra aux amateurs de sensations fortes de s'amuser tous les jours !

De nombreux concerts seront également programmés durant le mois de décembre et permettront aux cherbourgeois de se retrouver dans des moments conviviaux ou décalés.

Un des points d'orgue de ces quatre semaines d'animations, la venue de Brian Joubert, champion du monde de patinage artistique. Le sportif sera présent le 9 décembre pour un spectacle et une séance de dédicaces à partir de 13h30.

Vous pouvez retrouver l'ensemble du programme de ces festivités en cliquant ici ou en allant sur le site de la mairie de Cherbourg-en-Cotentin.

Benoit Arrivé, Maire de Cherbourg-en-Cotentin, nous explique en détail ce mois d'animation.