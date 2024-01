[Photos + vidéo] La Hague. Il récupère les sapins de Noël pour ses animaux

Des sapins de Noël pour sauver le trait de côte mais aussi pour donner aux animaux. En particulier aux boucs et aux chèvres. C'est ce que fait Benjamin Fourtanier. Le gérant de la Ferme du Goubelin, à Gréville-Hague dans le nord-Cotentin, récupère les sapins de Noël des habitants pour ses mammifères herbivores. "Ils en raffolent", explique-t-il.

Boucs et chèvres raffolent des sapins naturels.

Des effets positifs pour les animaux

Cette initiative bonne pour la planète a aussi un effet vermifuge pour ses animaux, à condition que le sapin soit entièrement naturel. "Les sapins leur apportent aussi des bienfaits, des vitamines et des oligo-éléments", ajoute Benjamin Fourtanier. Deux variétés de sapins sont appréciées : l'épicéa et le Nordmann. Toutefois, l'exploitant agricole précise que les sapins sont déconseillées pour les chèvres produisant du lait.

Quelques conseils avant de déposer son sapin

Les sapins sont à déposer à la ferme à Gréville-Hague, un endroit y est dédié juste à l'entrée. Si le portail est ouvert, il ne faut pas hésiter à entrer, c'est peut-être l'occasion de rencontrer les animaux et de visiter l'exploitation. Précision, les arbres doivent arriver sans neige artificielle et sans résidus de décoration : "Les cheveux d'ange, ça s'emmêle dans les épines, c'est à éviter absolument car cela finit dans l'estomac des animaux, ce n'est pas bon."

Du broyage aussi

Quand les animaux ont terminé de déguster épines et écorces du sapin, il reste un "squelette de poisson". Cette partie dure est broyée pour devenir du Bois raméal fragmenté (BRF), un mélange non composté de résidus de broyage de rameaux de bois utilisé pour pailler les cultures. Le recyclage des sapins rencontre un franc succès. Benjamin Fourtanier note que que les zoos, parcs animaliers et autres exploitations agricoles peuvent être aussi intéressés.

Le sapin apporte des effets positifs aux boucs et chèvres.

C'est quoi la Ferme du Goubelin ?

Reprise en novembre 2021, la Ferme du Goubelin de Benjamin Fourtanier, composée de six hectares, va ouvrir au printemps prochain une ferme pédagogique dans le respect de la biodiversité. Le gérant va aussi lancer la production d'arbres fruitiers, de l'arboriculture et du maraîchage.

Pratique. Adresse : La Laiterie de Gréville-Hague. Tél. 06 29 99 06 91.