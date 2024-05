La Hague. Ces maraîchers bio proposent plus de 50 variétés de tomates

Les saints de glace passés, place maintenant à la plantation des légumes d'été pour les jardiniers. Elle a commencé depuis mi-avril pour les personnes ayant une serre ou un abri et depuis mi-mai en extérieur. C'est donc le bon moment pour se procurer des plants.

5 000 plants de tomates disponibles

Tony Georgette et Elisa Lebasnier sont maraîchers bio, installés depuis le 3 janvier 2022 sur leur exploitation Le Champ Dépaysant à Vasteville, dans La Hague. Leurs deux activités principales ? La production de légumes et de plants. Parmi les plants potagers, 54 variétés de tomates dont un grand choix d'anciennes, et un chiffre en augmentation depuis leur arrivée. 5 000 plants de tomates sont disponibles.

Les maraîchers proposent leurs plants le jeudi et le samedi matin sur le marché de Cherbourg et le vendredi, de 16h30 à 19h, lors d'un marché directement à la ferme.

54 variétés de tomates sont proposées.

Pour manger les premières vraies tomates, il faut attendre vers la fin du mois de juin pour les précoces. Elles se dégustent ensuite tout au long de l'été avec pour certaines une récolte jusqu'à fin novembre-début décembre. Bien évidemment, les producteurs de Vasteville proposent aussi la vente de tomates.

Pratique. Adresse : 12, La Haye à Vasteville (La Hague). Site : lechampdepaysant.fr. Tél. 06 95 39 43 51.