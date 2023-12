La Hague. Cuves tombées d'un navire de commerce : l'une d'entre elles récupérée

Un navire de commerce avait perdu six cuves longues de huit mètres et en inox lundi 4 décembre, dans la nuit, au large de La Hague. L'une d'entre elles avait pu être localisée puis attachée au Bâtiment de soutien d'assistance affrété (BSAA) Argonaute de la Marine nationale avant finalement de lâcher et de repartir à la dérive.

Retour de la cuve prévu à Cherbourg

La cuve a finalement pu être récupérée dans le Raz Blanchard ce mercredi 6 décembre, dans la matinée par une météo plus favorable. "L'équipage est parvenu à la déposer sur le pont", précise la préfecture maritime. Son retour est prévu dans l'après-midi à Cherbourg. Les cinq autres cuves restent introuvables.