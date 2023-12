La Hague. Chute de six cuves en mer : les navires de commerce appelés à la prudence

Lundi 4 décembre, en milieu de nuit, un navire de commerce a perdu six cuves en inox de huit mètres de long, vides et ouvertes. Il naviguait à l'entrée du Dispositif de séparation du trafic (DST), situé à plus de 60 kilomètres à l'ouest de la Hague. Des messages de sécurité ont été émis par le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) de Jobourg. La préfecture maritime a également diffusé un avis urgent aux navigateurs (AVURNAV) qui transitent dans le DST des Casquets. L'opération consiste à éviter un risque de collision entre les navires et les cuves.

D'importants moyens engagés

Pendant ce temps, d'importants moyens d'intervention ont été engagés comme le Bâtiment de soutien d'assistance affrété (BSAA) Argonaute, l'hélicoptère H160, basé à Maupertus, et l'avion Falcon 50 à Lann-Bihoué dans le Morbihan. L'armateur du navire, quant à lui, est en contact avec la préfecture maritime afin qu'il prenne rapidement ses dispositions pour intervenir et qu'il recherche des solutions pour récupérer les cuves perdues. Le préfet maritime lui a, par ailleurs, adressé une mise en demeure.

Une des six cuves retrouvées

Une seule cuve avait pu être trouvée par l'avion Falcon50 le lundi après-midi. Celle-ci, ramenée par l'Argonaute, a finalement lâché en raison de mauvaises conditions météorologiques et est repartie à la dérive. En lien avec le centre de sauvetage de Jersey, l'avion de surveillance aérienne des îles Anglo-Normandes (Air search One), prend le relai et relocalise la cuve à proximité du Raz Blanchard. Une nouvelle tentative de remorquage va donc être entreprise. Les cinq autres cuves perdues n'ont toujours pas pu être retrouvées. Une surveillance aérienne d'opportunité est maintenue. Les navires de commerce qui transitent dans le secteur maritime nord des îles Anglo-Normandes ou dans le Raz Blanchard sont toujours appelés à la plus grande prudence. En cas d'événement ou de toute observation faite en mer, les usagers doivent contacter les secours par téléphone au 196 ou sur le canal 16 de la VHF.