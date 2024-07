Manche. Un marin militaire russe tombé à la mer : d'importants moyens engagés

Il reste introuvable. Contactée par Tendance Ouest, la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord confirme mardi 9 juillet, à la mi-journée, qu'un marin militaire russe à bord d'un navire d'Etat qui naviguait dans le Dispositif de séparation du trafic (DST) des Casquets au large de La Hague, est recherché après être tombé à la mer lundi 8 juillet, en fin de matinée.

Coordination des opérations entre Français et Britanniques

D'importants moyens de recherche et de sauvetage ont alors été engagés par le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg et le MRCC de Falmouth, l'équivalent de la structure opérationnelle au Royaume-Uni. On y trouvait notamment un avion de patrouille maritime et l'hélicoptère H160 de la Marine nationale, un avion de surveillance maritime britannique W201, un navire de surveillance des pêches "Viking sentinel" affrété par l'Union européenne déjà sur zone, un patrouilleur des gardes-côtes britanniques, des canots tous temps britanniques et français dont "Mona Rigolet" de la SNSM de Goury, ainsi que deux navires de pêche déjà présents sur zone.

Les recherches suspendues en fin de soirée

Malgré les moyens mis en place, l'homme à la mer n'a pas été retrouvé. Les recherches par moyens dirigés ont été suspendues en fin de soirée. Une veille attentive est demandée à tous les navires qui emprunteraient le DST des Casquets ou qui navigueraient à proximité.