Manche. Un nageur porté disparu en mer : d'importants moyens de recherche engagés

Il n'avait plus de nouvelle. Samedi 30 décembre, en début de soirée, un proche décide d'alerter le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg de la disparition d'un nageur au large de Fermanville.

Les opérations de recherches interrompues

D'importants moyens sont engagés pour tenter de le retrouver comme l'hélicoptère H160 de la Marine nationale et la vedette légère SNS 460 Cap Levy II de la station SNSM de Fermanville. Des patrouilles terrestres et en mer ont également été mobilisées. Après plusieurs heures de recherches sans succès, le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord a pris la décision de stopper les opérations.