Caen. "C'est un mini-festival" : un Week-end joyeux organisé au château

Les locaux s'y promènent, les touristes le découvrent, et bientôt les familles vont pouvoir s'y amuser. Samedi 2 et dimanche 3 août, le Week-end joyeux se déroule dans l'enceinte du château de Caen, proposant aux familles tout un tas d'activités, en continu, et toutes gratuites. "Le but, c'est de pouvoir partager un moment ensemble", glisse Erwan Laigneau Garnier, médiateur culturel.

Découvrir les endroits cachés

Peu importe l'âge de l'enfant, chacun trouvera de quoi s'amuser. "Il y a des ateliers pour bébés dans le musée, ou bien un escape game pour les ados", illustre-t-il. Une enquête à réaliser en famille vous transportera à la recherche d'un trésor datant de 1182 avec des comédiens, ou bien vous pourrez visiter des endroits cachés, comme la tour de la Reine Mathilde, ou les vestiges du Donjon. De quoi ravir les enfants, comme ce jeune rencontré au Pavillon d'accueil et qui demande "s'il y a des cachettes secrètes dans le château ?".

Déambulation et restauration sur place

Tout cela, sans compter les animations habituelles, et la gratuité de la visite des musées et des expositions temporaires. Chaque premier week-end du mois, l'entrée est offerte. "On a parfois du mal à passer les portes d'un musée, ça peut être cher, ennuyeux… C'est aussi pour dépoussiérer ces idées-là", poursuit Erwan Laigneau Garnier.

De plus, il y aura des déambulations de deux marionnettes, ainsi que d'une maquilleuse, tout au long de la journée. "Ça donne un esprit festif, on fait une espèce de petit village à part." Si l'on ajoute la présence d'un stand de restauration qui vient en complément du Mancel, nous obtenons "un mini-festival pour montrer que les musées et le château sont ouverts à tous, où il faut se sentir à l'aise."

Alors que la saison a commencé "très fort et très tôt" pour les équipes, cette journée devrait à nouveau faire affluer les Caennais vers leur château, et animer le lieu.