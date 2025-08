Pause gourmande. Les food-trucks où faire une pause cet été

Il est impossible de se balader dans un marché manchois sans tomber sur un ou plusieurs grilleurs. Ici plus que n'importe où en France, la tradition des camions à grillades est très ancrée. En faisant son marché ou en se baladant dans une foire, le grilleur est presque le passage obligé à l'heure de midi. Aujourd'hui, la cuisine ambulante s'est beaucoup développée. Elle ne propose plus seulement des saucisses et autres jambons-frites mais de nombreux styles de cuisine.

Des manifestations tout l'été

Cet été, plusieurs événements rassemblent les meilleurs food-trucks du département. Les Virées du Terroir à Saint-Lô, par exemple, rassemblent 11 food-trucks sur la plage verte tous les jeudis, proposant, entre autres, des falafels, des tartines ou des galettes, le tout dans une ambiance festive et musicale. Retrouvez aussi des food-trucks au marché bio du bistrot Les Enfants de Chœur d'Agon-Coutainville, tous les mercredis de l'été. Entre produits de la ferme, sandwichs et cuisine locale, il y en a pour tous les goûts.