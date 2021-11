Agon-Coutainville. Manche : les migrants de Saint-Lô relogés pour l'hiver à Agon-Coutainville

Des migrants, venus des pays de l'Est, installés depuis un mois dans d'anciens locaux amiantés et insalubres de la Mutualité de la fonction publique, rue Henri Dunant à Saint-Lô (Manche), ont été transférés mercredi 8 novembre 2017 en milieu de matinée dans les locaux du Centre de rencontres européennes et mondiales (CORE) d'Agon-Coutainville, à une quarantaine de kilomètres de là.

Cet établissement avait déjà accueilli un groupe de réfugiés afghans, issu du démantèlement de la jungle de Calais.

Un hébergement digne pour la période hivernale

40 personnes, des familles avec 12 enfants dont certains en bas âge, seront ainsi hébergées pour l'hiver dans la station balnéaire. Ce groupe vivait au départ dans des conditions précaires, sous des tentes en bord de la Vire, avant d'être relogé par le "Collectif tous à l'abri" qui avait forcé les portes du bâtiment de la Mutualité de la fonction publique pour y installer ces personnes à la mi-octobre.

La situation de chaque personne sera examinée

Depuis, la préfecture travaillait au relogement de ce groupe. Dans un premier temps, le centre d'accueil et d'orientation de Cerisy-la-Forêt (Manche) avait été choisi, avant que ne soit préféré celui d'Agon-Coutainville, qui a une plus grande proximité avec les écoles où certains enfants seront scolarisés.

Les services de l'État vont poursuivre l'examen et la situation de chaque personne hébergée.

