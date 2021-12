Hors Normandie. Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 17 et dimanche 18 juin

MANCHE

Samedi 17 et dimanche 18 juin 2017 c'est le Jump Auvers-Carentan à Auvers. Il s'agit du championnat de Normandie "Amateur" de saut d'obstacle au centre équestre Hinard. Il se déroule sur 2 épreuves: une épreuve au barème C le samedi et une épreuve en 2 manches le dimanche. Restauration sur place, plus d'infos au 02 33 42 04 35.

Rendez-vous à Agon Coutainville ce samedi 17 juin 2017 pour la fête de la musique. Assistez au concert du groupe Too Tchack' et participez aux puces nautiques au Passous. Le but est de recueillir des fonds au profit de l'association Handi'chiens d'Alençon. Plus d'infos sur agoncoutainville.fr.

Samedi 17 et dimanche 18 juin 2017 assistez au spectacle " Le tour du monde en 80 jours " à l'Auditorium des Pieux. Samedi à 20 h 30 et dimanche à 16 h. Sur les traces de Philéas Fogg et de son fidèle serviteur Passepartout, les élèves du collège Le Corre d'Equeurdreville, accompagnés par les musiciens de l'école de musique des Pieux, vont vous emmener eux aussi dans un tour du monde poétique et musical. Organisé par l'école de musique. Renseignements au 02 33 01 76 15.

Dans le cadre de la Fête de la musique, l'association les Bio-Légumes du Courtil proposent une scène ouverte aux musiciens locaux à la Ferme des Gourdiflots ce samedi 17 juin à partir de 17 h. Le public est invité à venir applaudir les artistes munis d'un pique-nique avec possibilité de griller et rafraîchissements sur place.

L'Association Stage Music présente les élèves d'Eric Declosmenil au Normandy à Saint-Lô ce samedi 17 juin 2017. Ils interpréteront différents morceaux en groupe ou en duo avec leur professeur. Le répertoire, parfois chanté, revisite plusieurs styles: classique, standards, hits du moment arrangés pour la guitare. Début du live à 19h, les infos sur lenormandy.net.

Samedi 17 juin 2017 c'est la 4e édition de Musiques en fête à Valognes. 7 h de musique non-stop à partir de 18 h sur la Place du Château avec Goulamas'k, Shoepolishers, Flash Back, Deep Six et ça R'Samba Koi.

Jusqu'au dimanche 18 juin 2017, c'est la grande fête du foot à l'US Saint Martin des Champs avec Tendance Ouest. Aujourd'hui le tournoi vétérans à partir de 19h30, samedi 1ère édition de la Kids Cup, un tournoi U9, U11, U13 et U15. Dimanche: Tournoi séniors et féminines. Cette année, le club est partenaire de l'association " Le visage du bonheur " et met en place l'action de solidarité " VIDE TON SAC ! ". Pour tout équipement donné en bon état une boisson sera offerte aux donateurs. Renseignements au 06 75 89 26 60.

La fête des chiens se tient à Tourlaville ce dimanche 18 juin 2017, de 15 à 18 heures, plage de Collignon, parking de rue des Dauphins. Participation gratuite. Démonstration d 'éducation canine et d'exercices d'agility. Possibilité de tester le parcours d'agility. Organisé par l'Association CEC du Val de Saire.

CALVADOS

Samedi 17 juin 2017, venez renouer avec la plus belle saison, dans une ambiance festive, amicale et familiale au Soubock à Cauville! Barbecue, marché du terroir, 3 groupes live sur scène dès 19h suivi d'un set DJ et feu de camp. Tombola avec pleins de cadeaux ou encore grillades-saucisse-frites.

Ce samed 17 juin 2017 assistez également au concert de Brav à Hérouville St Clair. Brav, de son vrai nom Wilfried Barray, âgé de 33 ans, vient du Havre " où même la mer fait la manche ". Il a su créer un univers. S'il garde le rap comme première influence, il n'hésite pas à parcourir d'autres styles comme la pop ou le rock. Son premier album solo Sous France est à découvrir en live.

Samedi 17 juin 2017 rendez-vous à la Maison de la forêt de Montfiquet pour participer au circuit vélo "D-Day bike tour", proposé en partenariat avec l'Union cycliste de La Cambe.

À l'occasion du 73e anniversaire du Débarquement, les cyclistes vous êtes invités à pédaler sur un circuit de 70 km, jalonné de sites du D-Day. En parallèle, une boucle pédestre de 8 km sera proposée aux randonneurs et accompagnants des cyclistes. Une carte sera donnée à chaque randonneur pour se repérer. Inscription sur place dès 8h30.

Jusqu'au samedi 17 juin 2017 c'est l'Open de tennis de Deauville-Trouville. Un tournoi homologué CNGT (Circuit national des grands tournois français). L'occasion d'admirer de nombreux joueurs professionnels car en ce moment ce sont les phases finales. Rendez-vous au Lawn tennis-club, chemin de la Briqueterie, à Touques. Billetterie sur ltcdn.fr.

La commune de Saint Paul du Vernay organise la Fête de la musique ce dimanche 18 juin 2017. 3 groupes de musique seront présents: Jamais sans Léon pour des reprises rock, The Borderline: pop rock avec répertoire de reprises énergisantes, The Mansioners: pop rock et l'Orchestre de l'école de musique intercom Balleroy- Molay Littry. Animations pour enfants. Marché d'artistes. Restauration et buvette sur place.

ORNE

Samedi 17 et dimanche 18 juin 2017 c'est la fête de la Saint-Jacques à Sainte Gauburge. Foire à tout durant les 2 jours, fête foraine sur la Place de la mairie. Samedi, défilé de vélos fleuris, course cycliste, pot de l'amitié, dîner dansant dans la salle polyvalente avec l'orchestre Alexandre Chebassier et sa chanteuse. Dimanche, défilé du bagad Raoul II à 11 h, défilé du corso fleuri avec le bagad à 14 h et bataille de confettis.

Samedi 17 et dimanche 18 juin 2017 c'est le salon des loisirs créatifs et de l'artisanat à la Chapelle Montligeon. Au programme: Broderie, patchwork, scrapbooking, bijoux, perles, boutons, ventes de fournitures ou encore créations artisanales. Des idées et de démonstrations. Des ateliers pour adultes et enfants. Entrée libre. Possibilité de restauration sur place.

Dans le cadre des "Journées des Moulins", ce dimanche 18 juin 2017, les anciens meuniers vont revêtir leurs costumes traditionnels et expliqueront le fonctionnement de leur moulin, la fabrication de farine. Rendez-vous à Vimoutiers pour une visite guidée prévue de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Ce dimanche 18 juin 2017 assistez au concert de Potlatch à Saint-Philbert-sur-Orne. Un duo acoustique originaire de Domfront qui revisite librement les grands standards folk-rock des années 60 à nos jours, ainsi que les petits joyaux oubliés au fond des tiroirs de la chanson française. Rendez-vous sur le site de la Roche d'Oëtre à partir de 17h.

Dimanche 18 juin 2017 c'est la Coupe Samsung Organisée par l'AS Andaine Golf Club Golf, Route de Domfront à partir de 8h. Compétition réservée aux joueurs munis d'une licence FFG, sur inscription avant 14h la veille au club house ou sur le site de l'AS. La formule de jeu est en Individuel, Strokeplay pour la 1ère série, Stableford pour les autres séries. Entrée visiteurs gratuite. Renseignements au 02 33 37 81 42.

Du samedi 17 au dimanche 18 juin 2017 c'est la fête communale à Saint-Martin-du-Vieux-Bellême. Au programme: Fête foraine, manège, animations diverses et vide-greniers le dimanche. C'est ouvert de 10h à 18h, rendez-vous dans le bourg de la commune.

Samedi 17 juin 2017 assistez au spectacle "Viva Las Vegas" au Carré du Perche à Mortagne au Perche. Dans un premier temps, les élèves de l'Association Un pas en avant vous font découvrir le travail de toute une année sur des musiques toujours actuelles. Puis place à la mise en scène. Cette année "Viva Las Vega"! Au total ce sont plus de 100 danseurs et danseuses qui se donnent rendez-vous sur scène.