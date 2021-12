Hors Normandie. L'Agenda en Normandie : lundi 12 juin

MANCHE

Samedi 17 et dimanche 18 juin 2017 c'est le Jump Auvers-Carentan à Auvers. Il s'agit du championnat de Normandie "Amateur" de saut d'obstacle au centre équestre Hinard. Il se déroule sur 2 épreuves: une épreuve au barème C le samedi et une épreuve en 2 manches le dimanche. Restauration sur place, plus d'infos au 02 33 42 04 35.

Rendez-vous à Agon Coutainville ce samedi 17 juin 2017 pour la fête de la musique. Assistez au concert du groupe Too Tchack' et participez aux puces nautiques au Passous. Le but est de recueillir des fonds au profit de l'association Handi'chiens d'Alençon. Plus d'infos sur agoncoutainville.fr.

CALVADOS

Samedi 17 juin 2017, venez renouer avec la plus belle saison, dans une ambiance festive, amicale et familiale au Soubock à Cauville! Barbecue, marché du terroir, 3 groupes live sur scène dès 19h suivi d'un set DJ et feu de camp. Tombola avec pleins de cadeaux ou encore grillades-saucisse-frites sur réservation avant ce jeudi 15 juin 2017.

Ce samedi 17 juin 2017 assistez également au concert de Brav à Hérouville St Clair. Brav, de son vrai nom Wilfried Barray, âgé de 33 ans, vient du Havre " où même la mer fait la manche ". Il a su créer un univers. S'il garde le rap comme première influence, il n'hésite pas à parcourir d'autres styles comme la pop ou le rock. Son premier album solo Sous France est à découvrir en live.

ORNE

Samedi 17 et dimanche 18 juin 2017 c'est la fête de la Saint Jacques à Sainte Gauburge. Foire à tout durant les 2 jours, fête foraine sur la Place de la mairie. Samedi, défilé de vélos fleuris, course cycliste, pot de l'amitié, dîner dansant dans la salle polyvalente avec l'orchestre Alexandre Chebassier et sa chanteuse. Dimanche, défilé du bagad Raoul II à 11 h, défilé du corso fleuri avec le bagad à 14 h et bataille de confettis.

Samedi 17 et dimanche 18 juin 2017 c'est le salon des loisirs créatifs et de l'artisanat à la Chapelle Montligeon. Au programme: Broderie, patchwork, scrapbooking, bijoux, perles, boutons, ventes de fournitures ou encore créations artisanales. Des idées et de démonstrations. Des ateliers pour adultes et enfants. Entrée libre. Possibilité de restauration sur place.