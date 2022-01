Hors Normandie. L'Agenda en Normandie : lundi 26 juin

MANCHE

Le festival espace théâtre à Saint Pair sur Mer à partir de mardi 27 juin 2017 et jusqu'au samedi 1er juillet 2017. Demain c'est “Patrimoine”, des saynètes du théâtre de l'absurde, par l'atelier théâtre des adultes de la Compagnie mercredi: “Improvisation” par l'atelier théâtre enfants, Jeudi: la création “Nuit de Rêve”. Tous les spectacles ont lieu à 20h30. Tarif: entre 6 et 8€, les 3 spectacles à 15 €, la présentation du mercredi par les enfants est gratuite. Rendez-vous à la Salle polyvalente Michel Fraboulet.

Chaque année, le premier week-end de juillet, l'amicale hyenvillaise des loisirs organise la fête Saint Jean. Animations tout au long de la journée. Rendez-vous sur la place de l'église de Quettreville-sur-Sienne. Plus d'infos au 02 33 45 31 82.

CALVADOS

Envie de faire découvrir le golf à vos enfants? L'Amirauté Golf de Tourgéville propose des initiations gratuites à ce sport d'élégance. Son parcours s'étend sur une surface de 100 hectares parsemés d'étangs, de vastes greens et est jalonné de sculptures monumentales des plus grands sculpteurs contemporains. Rendez-vous par exemple ce mercredi 28 juin 2017. Plus d'infos au 02 31 14 42 00.

Ce vendredi 30 juin 2017 assistez à la parade des 31èmes fêtes médiévales de Bayeux. Avec plus de 500 participants, la parade est un moment incontournable des fêtes. Toutes les compagnies professionnelles ainsi que l'ensemble des associations présentes y prennent part. Dans la thématique de cette édition, des animaux surprenants, géants et fantastiques défileront dans les rues. En cas de mauvais temps, la parade sera reportée le dimanche matin à 11h.

ORNE

Un concours de saut d'obstacles pro 1 et amateurs à découvrir du 30 juin au 2 juillet 2017 aux carrières des Grands Champs situées à l'Est du Haras et sur la carrière au pied du château. Ouvert aux Pro 1 et Amateurs et accessible à tous publics gratuitement. Découvrez des sportifs de haut niveau, les champions de demain! Restauration sur place pour cette sortie seul ou en famille. Dans la foulée, les 3, 4 et 5 juillet 2017 concours SHF Jeunes chevaux.

Pour cette saison 2017, il est proposé un marché tous les vendredis jusqu'au 25 août 2017 de 16h30 à 20h à la Ferté Macé, avec diverses animations notamment musicales. Les étals s'étendront à l'extérieur du marché couvert et sur la place de la République. Artisans d'art et produits locaux, régionaux et de l'artisanat: fruits et légumes, cidre, vins, fromages, épices, miel…