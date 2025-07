Le récap Top Chef. "Je l'aime à en crever" : Comment le Normand Charlie Anne a déclaré sa flamme à sa région en finale

Charlie Anne, finaliste de la saison 16 de Top Chef, n'a pas remporté le concours. Mais ce qu'il a livré lors de cette finale intense va bien au-delà d'un couteau gris.

Dès les premières secondes, la pression était visible. "Je suis tendu comme une arbalète, c'est la première fois que j'ai la boule au ventre", confie-t-il dans les coulisses, avant d'envoyer son menu à un jury d'exception : 84 chefs cumulant 57 étoiles et 8 Meilleurs Ouvriers de France.

Une finale touchante en famille

Pour ce Normand de 25 ans, l'émotion est décuplée : ses proches sont là. Notamment Papi Michel. "Mon grand-père, il a été là toute l'aventure. Et qu'il soit là pour la dernière, c'était important", dit Charlie.

Michel est très admiratif de son petit-fils, et ça se voit : "Sa mamie Yvette aurait été très fière de son petit-fils Charlie, comme moi je le suis aujourd'hui." Avant de lui glisser simplement : "Ça va, petit-fils ?"

Papi Michel est très fier de son petit-fils, qu'il suit depuis le début de l'aventure. - Top Chef - M6

Un menu inspiré par la mer… et l'amour

Charlie Anne a imaginé un menu qui lui ressemble : engagé, ancré dans la nature, et imprégné de souvenirs (en Normandie !). "L'idée, c'est de ramener la Normandie avec la mer, et l'eucalyptus de chez mon grand-père", résume-t-il.

Il propose :

Entrée : Huîtres pochées, bouillon iodé, herbes marines, et… au moins cinq algues différentes par assiette.

Plat : Betteraves en croûte de sel, ormeaux snackés, une cuisson millimétrée.

Dessert : Topinambour, praliné de graines de tournesol, glace au mélilot. Oui, des légumes en dessert : un choix risqué, mais assumé.

"Ma cuisine est faussement simple : cuisine basique, mais réflexion sur la cuisson ou l'assaisonnement", revendique Charlie Anne.

Les chefs sont bluffés :

"C'est un grand plat pour moi"

"C'est créatif"

"C'est un plat qui peut être étoilé"

"Y'a un univers"

"Vivement le dessert"

Même la cheffe étoilée Stéphanie Le Quellec le salue : "Aussi jeune, un menu qui est signé, qui est assumé jusqu'au bout."

"Le but, c'est de leur faire boire la tasse"

Face à Quentin Mauro, son ami savoyard, Charlie Anne livre une compétition sincère, sans animosité. Mais avec l'envie de se dépasser. "Le but, c'est de leur faire boire la tasse", glisse-t-il en cuisine, sourire aux lèvres. Car c'est bien de deux terroirs qu'il s'agit.

Pourtant, entre les deux, pas de rivalité malsaine. "On a la même vision des choses, on n'a juste pas la même cuisine", reconnaît Quentin. Charlie, de son côté, affiche un respect profond pour son adversaire et pour sa région natale : "Moi ma région, je l'aime à crever. Et vu que je compte m'y installer, je compte bien la défendre."

Mais l'émotion reste forte : "Le fait que mes proches soient là, ça me fait plus mal qu'autre chose, parce que ça me met la pression", avoue-t-il. A fleur de peau, mais jamais dans la plainte.

La finale, et après ?

A l'issue de la cérémonie, Charlie découvre un score serré : 47,35% contre 52,65%. Quentin l'emporte. Mais pas de rancune. "Je suis content d'où j'en suis arrivé et je suis aussi content pour Quentin", confie-t-il, humble. Puis, dans un moment suspendu : "Zéro regret, j'ai vécu quelque chose d'exceptionnel."

Le chef Paul Pairet, qui l'a suivi tout au long de la saison, conclut avec tendresse : "Pour moi, t'as gagné."

Un chef déjà prêt pour la suite

A la question "et maintenant ?", Charlie n'a pas besoin de répondre. Tout est là : dans sa cuisine sincère, dans son attachement à la Normandie, dans les étoiles qu'il a mises dans les yeux de Papi Michel et de millions de téléspectateurs.

Il n'ouvrira pas le restaurant éphémère sur la péniche parisienne, réservé au gagnant. Mais il a conquis quelque chose de plus durable : le cœur du public. Et maintenant, direction les papilles normandes, puis qu'il compte bien installer son restaurant dans sa région qu'il affectionne tant et qui est au cœur de chacun de ses plats.