Télévision. Il cuisine des lapins et rêve d'une étoile : qui est Charlie Anne, le Normand qui participe à Top Chef ?

Charlie Anne, 24 ans, c'est le "Normand par excellence". Né à Cauvigny, près de Caen (Calvados), il revendique fièrement ses racines rurales. Pêche, potager, chasse aux lapins, plats mijotés par sa grand-mère… Toute son enfance respire le terroir. Et c'est exactement ce qu'il compte défendre dans "Top Chef", la célèbre émission culinaire de M6.

C'est quoi "Top Chef" ? Et pourquoi tout le monde en parle ?

"Top Chef", c'est LE concours de cuisine télé le plus suivi de France. Chaque saison, des chefs en devenir s'affrontent dans des épreuves aussi techniques que spectaculaires, sous l'œil affûté de chefs stars comme Philippe Etchebest, Paul Pairet, Glenn Viel, Hélène Darroze et Stéphanie Le Quellec. A la clé ? Une exposition énorme… et peut-être même une étoile Michelin pour les plus brillants.

La saison 16 de "Top Chef" commence mercredi 26 mars à 21h10 sur M6. Et Charlie Anne y joue gros.

"Un rêve de gosse" : Charlie officialise sa participation sur Instagram

Sur Instagram, Charlie a dévoilé sa participation avec fierté, après avoir gardé le secret pendant des mois. Il confie vivre "un rêve de gosse" et se dit "fier de représenter [sa] Normandie", un terroir qui lui tient particulièrement à cœur. Il promet une aventure "pleine d'émotions et de rencontres incroyables" et donne rendez-vous à sa communauté tous les mercredis pour suivre ses aventures culinaires. Le tout avec sa phrase signature bien à lui : "Bisous sur la tempe !"

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Charlie ANNE (@anne__charlie)

Son parcours ? Des cuisines étoilées au retour aux sources en Normandie

Charlie Anne n'a pas perdu de temps : après avoir fait ses armes dans des maisons prestigieuses comme L'Auberge Sauvage (Baie du Mont Saint-Michel), La Marine, Le Gabriel (Paris) ou encore David Toutain (Paris), il a bossé avec des pointures comme Jérôme Banctel et Stéphane Carbone (Caen). Son cœur est resté fidèle à la Normandie : il prépare aujourd'hui l'ouverture de son propre restaurant, axé sur le terroir, le durable et le responsable.

Pourquoi il rêve d'une étoile Michelin ?

Pour Charlie Anne, l'étoile Michelin est un objectif de vie. Depuis ses débuts, il collectionne les guides, admire les grands chefs et s'inspire de leur exigence. Participer à "Top Chef", c'est se confronter aux meilleurs, prouver qu'on a sa place et faire briller son terroir. Rien que ça.

"La bande de joyeux lurons" : Charlie et les autres candidats déjà complices

Sur Instagram, Charlie montre aussi l'envers du décor, les coulisses, les fous rires : "La bande de joyeux lurons ! Au-delà d'un simple concours de cuisine, ce sont des rencontres inoubliables qui marquent une vie."

Un indice sur la bonne ambiance (et peut-être quelques alliances ?) à venir dans l'émission.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Charlie ANNE (@anne__charlie)

Pourquoi il faut suivre Charlie Anne dans "Top Chef" cette saison

Parce qu'il représente la Normandie et le terroir avec passion.

Parce qu'il a un style bien à lui, entre cuisine des champs et rigueur des grands restos.

Parce qu'il est hyper attachant (On est team "bisous sur la tempe" depuis la bande-annonce).

Et parce que, oui, il peut aller loin.

Rendez-vous mercredi 26 mars à 21h10 sur M6 pour le lancement de "Top Chef "saison 16. Et si on tenait là le futur chef étoilé made in Normandie ?